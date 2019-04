Central Norte tiene "Jurado" en la vuelta

Un pequeño retoque. Ezequiel Medrán, sin demasiados inconvenientes, encontró la solución en Central Norte para la pieza que estará ausente frente a Cuyaya, en la revancha de los play-offs del torneo Regional Amateur, que se jugará mañana en el Gigante del Norte, a partir de las 22.

Medrán cambiará por obligación, dada la ausencia de Lucas Quiroz, quien en Jujuy llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de sanción, lo que le dio la posibilidad a Benjamín Jurado de conformar el once titular que definirá la llave ante el bandeño.

La sólida labor que tuvo el equipo azabache en Perico el domingo pasado dejó muy conforme a Medrán, quien si pudiese no cambiaría absolutamente nada y pondría en cancha los mismo nombres.

La ausencia de Quiroz quizás sea notoria, sobre todo porque el “Toro” atraviesa un gran momento y se convirtió en una pieza fundamental en el equipo.

El técnico de Central Norte dará su voto de confianza a Benja Jurado, un joven formado en la cantera de club que ya demostró estar a la altura de las exigencias.

Una buena noticia pare el DT cuervo pensando en Cuyaya fue el regreso a las actividades de Fabricio Reyes, quien retomó los entrenamientos con normalidad y ayer tuvo participación en el ensayo futbolístico formal, que se desarrolló en el estadio “Dr. Luis Güemes”.

El goleador de Central estuvo ausente en la práctica de martes por problemas personales (tiene a un hija internada), pero con la autorización del cuerpo técnico.

La Perla no corre peligro de perder la titularidad. Si bien se ausentó y no trabajó a la par de sus compañeros por la mañana, lo hizo por la tarde con el profesor Víctor Cuéllar.

De esta manera, Central Norte formará en la revancha con: Pegini; Beterette, Rodríguez, Krupoviesa y Buruchaga; Valsagna, Young, Iglesias y Jurado; Reyes y Núñez.

El técnico azabache trabajará hoy en horario matutino a puertas cerradas y recién mañana dará a conocer la lista de jugadores que integrarán el banco de suplentes.

Por otra parte, Ezequiel Medrán, junto a sus colaboradores, definió que el plantel no concentrará previo al duelo con Cuyaya. La buena ventaja que sacó el cuervo en el partido de ida fue determinante en la decisión del entrenador. El bolsillo de los dirigentes de Central tendrá un breve descanso.

Esto no significa que, en caso de pasar a la siguiente fase, se mantendrá la misma metodología, sino todo lo contrario; quedó estipulado que para lo que viene se concentrará, tanto de visitante como de local.

Arranca la venta

Los socios de Central Norte podrán adquirir su entrada a partir de hoy, en la sede del club, de 9 a 21. La misma metodología se aplicará mañana. Los precios son: general $200; menores, damas y jubilados $100; platea $300.