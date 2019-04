El arquero de la Selección argentina, no pudo recuperarse por completo de una molestia en el bíceps femoral de la pierna derecha que lo tuvo entre “algodones” durante la semana.

Armani dejó la concentración y no atajará ante A. Lima

El arquero de River Plate Franco Armani abandonó este miércoles por la noche la concentración y no atajará este jueves ante Alianza Lima de Perú, en el partido válido por la cuarta fecha del grupo A de la Copa Libertadores.

El arquero santafesino, de 32 años, no pudo recuperarse por completo de una molestia en el bíceps femoral de la pierna derecha que lo tuvo entre “algodones” durante la semana.

De esta manera, el arquero del seleccionado argentino no será arriesgado por el DT Marcelo Gallardo y podría quedar a disposición para el compromiso ante Palestino, en Chile, por la quinta jornada.

Así las cosas, Germán Lux será nuevamente titular en la valla millonaria (tal como ocurrió el domingo pasado ante Tigre por la Superliga) y Enrique Bologna ocupará un lugar en el banco de los relevos.

River (3 puntos) se medirá este jueves con Alianza Lima (1), desde las 19 en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la zona A.