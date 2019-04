VIDEO: Impactante, la escena de un documental que deja traumatizados a los espectadores

En el Episodio 2 de la nueva serie documental de la naturaleza, Our Planet, se observa como cientos de morsas caminan directamente desde un acantilado hacia su muerte sin poder evitarlo. Señalan que es debido al cambio climático. LAS IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DEL LECTOR.

Los productores del programa Our Planet que se emite por Neflix dijeron que las morsas tienen que adoptar patrones inusuales de caza debido al cambio climático, lo que los lleva a situaciones de confusión y vulnerabilidad. Las morsas del Pacífico en el estrecho de Bering están perdiendo sus hábitats de hielo.

David Attenborough explicó: “Su hogar natural está en el hielo marino, pero el hielo se ha retirado hacia el norte y este es el lugar más cercano a sus áreas de alimentación”.

La vista de las morsas fuera del agua es deficiente, pero pueden sentir a las demás abajo, ya que cuando tienen hambre necesitan regresar al mar. En su desesperación por hacerlo, cientos de morsas caen desde alturas que nunca deberían haber escalado.

La productora Sophie Lanfear dijo: “Se tambalean al borde, y simplemente no pueden averiguar cómo bajar desde allí. Un pequeño grupo de tal vez seis o siete bajaría de manera segura, y todos celebraríamos. Pero la gran mayoría no lo hacen. Básicamente caminan por el acantilado. Las morsas se utilizan para un aterrizaje suave. Su percepción profunda no ha evolucionado para lidiar con una situación de acantilado, ni han evolucionado para descubrir cómo volver a la forma en que llegaron. Así que es simplemente trágico. Es absolutamente desgarrador”.