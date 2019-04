Carlos Villalba y Atta Gerala, por fin, van a juicio por peculado

Un exintendente y otro actualmente en funciones, Carlos Villalba y Atta Gerala, el primero exmandatario de Salvador Mazza y el segundo actual jefe comunal de Morillo, tendrán que afrontar sendos juicios por peculado.

En 2016 Gerala fue procesado por el delito de peculado en los términos del artículo 261 del Código Penal, resolución que fuera apelada por la defensa técnica del imputado. En septiembre de 2018 se recibió la confirmación de la vocalía II, Sala III del Tribunal de Impugnación, comenzándose con el trámite que concluyó con la elevación a juicio.

La causa en la que está imputado quedó radicada en la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal, habiéndose avocado la vocalía II que deberá darle el trámite correspondiente hasta el juicio oral y público en el que se aplicará el Código viejo, es decir, con tribunal colegiado.

Carlos Villalba, en épocas en que era intendente de Salvador Mazza.

Las causas de Villalba

También fueron elevadas dos causas contra Carlos Villalba, exintendente de Salvador Mazza, tramitándose una tercera con requerimiento fiscal de elevación a juicio.

La causa por el delito de peculado que se tramitó con el Código anterior ya fue elevada al Tribunal de Juicio de Tartagal. Villalba también está imputado por el delito de tentativa de fraude y usurpación, causa que se tramita con el sistema acusatorio, habiéndose remitido la misma a mesa distribuidora para que se sortee el tribunal que deberá intervenir.

El juez Aramayo tramita una causa contra Villalba por fraude en perjuicio de la administración pública. En esta causa la Fiscalía concretó el requerimiento de elevación a juicio tramitándose la notificación a las partes previo a remitir a mesa distribuidora.

No rindió $16 millones

El uso que hizo el exjefe comunal Carlos Villalba de fondos del municipio por 16 millones de pesos que nunca rindió volvió a tomar fuerza en 2017 a partir del informe elevado por la Auditoría General de la Provincia a la Intendencia de ese momento.

A esa cifra se suman otros faltantes por obras inconclusas, compra de vehículos en cuotas y otros perjuicios a las arcas de la Municipalidad de Salvador Mazza.

La Auditoría General de la Provincia, en base a estudios exhaustivos sobre el manejo de los recursos de las arcas municipales de Salvador Mazza durante los años 2011, 2012 y 2013, informó oficialmente que Carlos Villalba retiró dinero en efectivo bajo el concepto de "cargo a rendir" por la suma de 16 millones de pesos, pero nunca presentó las facturas ni los comprobantes que justifiquen esos retiros.

Según el organismo provincial de control, que actúa sobre los municipios que no cuentan con sus propios tribunales de cuenta, envió copias tanto al Ejecutivo municipal como al Concejo Deliberante y establece un agravante: hay otros funcionarios que acompañaban a Villalba en su gestión que también retiraron fondos, a través del mismo ítem, por sumas que van desde los $60.000 a los $150.000. Cabe recordar que la intendencia del exjefe comunal terminó abruptamente cuando fue encontrado en un prostíbulo que funcionaba en la calle Córdoba al 500 en la capital de la provincia, lo que generó un escándalo nacional.

Atta Gerala, actual intendente de Coronel Juan Solá, con problemas con la Justicia.

El procesamiento de Gerala

La Justicia de Tartagal procesó ayer al actual intendente del municipio de Rivadavia Banda Norte por el delito de peculado, tras una denuncia de 2011 presentada por la exintendenta Marcela Carabajal.

Gerala fue procesado "por considerárselo presunto autor responsable del delito de peculado, previsto y reprimido por el artículo 261 del Código Penal". El peculado es lisa y llanamente un hecho de corrupción, un robo de la plata del pueblo, que técnicamente se define como malversación de fondos. Significa hurtar bienes del Estado o del tesoro público, pero con el agravante de que se trata de un delito cometido por un funcionario público.

En su defensa, los primeros meses de 2012, Gerala había manifestado a medios de comunicación: "Esta denuncia es por una cuestión política de trasfondo. Carabajal no tiene capacidad de gestión y detrás de todo esto está el diputado Ramón Villa. No sé en qué cabeza cabe que me llevé $1.000.000. Perdí las elecciones solo por 28 votos y de pronto me convertí en el peor hombre del planeta", dijo Gerala, que ganó en 2015 de nuevo la elección por 30 votos.