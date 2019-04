Los acontecimientos clave desde que estalló el escándalo WikiLeaks

El fundador australiano de WikiLeaks, Julian Assange, fue arrestado por la policía británica el jueves luego de permanecer bajo asilo político en la embajada de Ecuador en Londres desde junio de 2012.

Estos son los acontecimientos clave que han llevado a este punto:

2010: Filtraciones, orden de arresto

Julio a octubre de 2010: WikiLeaks publica unos 470.000 documentos militares clasificados sobre la diplomacia estadounidense y las guerras en Afganistán e Irak. Posteriormente, se publicaron más de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses clasificados.

Noviembre de 2010: un fiscal sueco emite una orden de detención europea contra Assange por acusaciones de agresión sexual contra dos mujeres suecas. Assange niega las denuncias, alegando que las mujeres dieron su consentimiento.

Diciembre de 2010: se entrega a la policía en Londres y es puesto bajo custodia a la espera de una decisión sobre el pedido de extradición sueco. Más tarde es puesto en libertad bajo fianza y se refiere a las acusaciones suecas como una campaña de difamación.

2011: Sentencia de extradición

Febrero de 2011: un juez británico dictamina que Assange puede ser extraditado a Suecia. Assange teme que Suecia lo entregue a las autoridades estadounidenses, que podrían procesarlo por filtrar los documentos.

2012: Refugio en la embajada

Junio de 2012: se refugia en la embajada ecuatoriana en Londres. Solicita, y más tarde se le concede, asilo político.

Octubre de 2013: Ecuador pide a Gran Bretaña en vano que permita que Assange vuele a Quito.

2016: Llamamiento de la ONU

Enero de 2016: Quito rechaza la oferta de los fiscales suecos de interrogar a Assange en Londres.

Febrero de 2016: el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria dice que Assange ha sido ‘detenido arbitrariamente‘ y debería poder reclamar una compensación de Gran Bretaña y Suecia. Gran Bretaña y Suecia rechazan la decisión no vinculante.

2017: Caso de abuso sexual cerrado

Enero de 2017: WikiLeaks dice que Assange podría viajar a Estados Unidos para ser sometido a una investigación si sus derechos están ‘garantizados‘. La decisión sucede luego de que Chelsea Manning, la soldado estadounidense quien fuera la principal fuente de documentos filtrados del sitio, haya obtenido clemencia por parte del ex presidente Barack Obama.

Mayo de 2017: Los fiscales suecos dicen que han cerrado su investigación de siete años de agresión sexual contra Assange. La policía británica dice que aún así lo arrestaría si abandona la embajada, ya que violó los términos de su fianza en 2012.

Diciembre de 2017: Quito otorga a Assange la nacionalidad ecuatoriana. Gran Bretaña rechaza la solicitud de Ecuador de conceder a Assange un estatus diplomático que le permita salir de la embajada sin ser arrestado.

2018: Ecuador busca una solución

Enero de 2018: Ecuador dice que está buscando un mediador para resolver la situación ‘insostenible‘ de Assange.

Febrero de 2018: Se desestima un pedido para que se cancele su orden de detención británica por motivos de salud.

Marzo de 2018: Ecuador interrumpe las comunicaciones de Assange alegando que rompió un acuerdo sobre interferencia en los asuntos de otros países.

Octubre de 2018: Ecuador impone nuevas condiciones a Assange en la embajada, advirtiéndole que su incumplimiento podría conducir al ‘fin del asilo‘.

Assange demanda al Gobierno de Ecuador por vulnerar ‘sus derechos fundamentales y sus libertades‘.

Noviembre de 2018: Los fiscales estadounidenses revelan inadvertidamente la existencia de una acusación sellada contra Assange.

2019: Reclamo de Ecuador

Ecuador’s foreign minister threatens further ’firm and sustained’ measures against Assange after @WikiLeaks reports on the @INAPapers offshore scandal involving the president and his brother. https://t.co/lPSpFJi9o9

— WikiLeaks (@wikileaks) March 27, 2019

El 26 de marzo, la cuenta de Twitter de WikiLeaks anunció que el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, está siendo investigado por el Congreso ecuatoriano por corrupción, a raíz de la filtración de los documentos de los INA Papers.

Abril de 2019: El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, dice que Assange ha ‘violado repetidamente‘ las condiciones de su asilo en la embajada.

El 4 de abril, WikiLeaks aseguró que una fuente de alto rango del estado ecuatoriano dijo que Assange sería expulsado ‘en horas o días‘ de la embajada en Londres usando el escándalo de los INA Papers como pretexto, y que ya tenía un acuerdo con el Reino Unido para su arresto. El canciller de Ecuador, José Valencia, desmintió al portal de filtraciones, acusando al hacker australiano de difundir ‘rumores infundados‘.

Un consultor independiente debía visitar Assange en la embajada el 25 de abril para evaluar si las alegaciones de violación merecían ser investigadas.

11 de abril de 2019: La policía británica anuncia el arresto de Assange en la embajada después de que su asilo político fuera retirado por Ecuador.