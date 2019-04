Bloquearon el carril alternativo para bagayeros habilitado hace unos días

Gendarmería custodia la zona y de momento, no dejan pasar las lonas. La AFIP reclamó en el Ministerio de Economía que este sistema de trabajo no respeta el Código Aduanero

El carril alternativo para bagayeros puesto en funcionamiento días atrás en aguas Blancas, se encuentra cerrado en su totalidad hasta tanto . En el lugar, un gran numero de gendarmes se encuentran custodiando el ancho de Rio Bermejo, y un aproximado de 100 trabajadores de fronteras tienen prohibido el paso, para la actividad comercial. Vale recordar que la AFIP reclamó al Ministerio de Economía que este sistema de trabajo no respeta el Código Aduanero, el principio de legalidad, además argumenta, que el personal de Gendarmería, al controlar la lonas en zona primaria aduanera, están avasallando las funciones de la AFIP. Mañana encauzarán todo por Puerto Chalanas y el que no esté inscripto no pasaría y hasta se le podría secuestrar la mercadería.