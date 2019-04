Salta Basket juega y cierra la fase regular

Esta noche, a partir de las 21.30, Salta Basket cerrará su participación en la fase regular de la Liga Argentina enfrentando a Unión de Santa Fe, en el Delmi. Ya no hay nada que definir puesto que los infernales terminarán en el quinto puesto y se medirán contra Lactear TF en la reclasificación de octavos de final.

Con el triunfo que el miércoles consiguió Hindú de Resistencia ya están definidos los cuatro equipos que accederán directamente a los cuartos de final por el lado de la Conferencia Norte. San Isidro (San Francisco), Barrio Parque, Central de Ceres y los chaqueños ocuparán esas plazas.

Los infernales cerrarán la fase regular contra los tatengues buscando su triunfo número 17; el antecedente más próximos frente a los santafesinos fue el triunfo que los salteños consiguieron el pasado 17 de marzo, en condición de visitante, por 83 a 77.

Esta noche también jugarán: Ameghino (9º) vs. Independiente (11º), Barrio Parque (2º) vs. San Isidro (1º), Deportivo Norte (8º) vs. Sportivo América (13º), Lactear TF (12º) vs. Central (3º), Oberá (10º) vs. Echagüe (14º) y San Martín (7º) vs. Hindú (4º). Todos los partidos se disputarán desde las 21.30.

Los octavos de final de conferencia se desarrollarán a partir del próximo 19 del corriente; cada serie se jugará al mejor de cinco partidos con las siguientes fechas: 19, 21, 24, 26 y 28 de abril. En tanto, los cuartos de final se pondrán en marcha desde el 3 de mayo.