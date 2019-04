Avellaneda (T) le igualó la serie a El Tribuno BB

El Tribuno BB no pudo sellar su clasificación a los play-offs de la Conferencia Norte del Torneo Federal al perder anoche contra Nicolás Avellaneda en Tucumán por 76 a 62. La serie está ahora igualada en dos triunfos por bando y se definirá en el quinto juego que se disputará el próximo domingo en el complejo Nicolás Vitale.

Nicolás Avellaneda salió a jugar el partido como si no hubiera mañana. Desde los primeros minutos se vieron las intenciones de ganar el partido, tal vez sin importa como ya que lo importante era quedarse con el triunfo para estirar la serie a un partido más y volver a jugarse todo contra el verdolaga.

Hubo mucho dinamismo en el primer parcial, el ritmo descendió una cuota mínima en el segundo cuarto, pero ante ambos panoramas el local siempre estuvo mejor parado. El primer cuarto cerró con un claro 24 a 17 para los tucumanos, mientras que el parcial del segundo fue 10 a 10.

Avellaneda tuvo los mejores pasajes de juego en el inicio del segundo cuarto con un alto porcentaje e efectividad y cerrándole todos los caminos a El Tribuno, que estuvo casi cinco minutos sin sumar puntos. Pero el local no pudo mantener la superioridad en el juego y con un par de errores permitió que Eric Freeman y Nicolás Farah descontaron el marcador.

El primer tiempo cerró con paridad en el porcentaje de tiros de campo (48%) y mayor efectividad de los tucumanos en los tiros de tres con 5 aciertos en doce intentos contra un triple efectivo ante cuatro intentos de los dirigidos por Ricardo de Cecco.

El inicio del complemento tuvo mucha intensidad, el descanso les vino bien a ambos para ofrecer atractivos pasajes de juego. El verdolaga salteño evidenció algunas mejorías que lo llevaron a achicar la diferencia solo a tres puntos; el trueno verde retomó la iniciativa para sacar una pequeña luz de ventaja, pero en el ida y vuelta El Tribuno BB se mostró más efectivo.

Fue el mejor cuarto de El Tribuno logrando ganar el parcial por 24 a 20, pero a pesar de eso no pudo revertir el marcador y al último cuarto llegó perdiendo por 54 a 51.

Desde el final del tercer cuarto y durante el último segmento Avellaneda le imprimió mucha firmeza a la defensa, con presión alta y tuvo el rédito de estirar la ventaja. A El Tribuno BB prácticamente se le cerró el aro y las chances de sellar la clasificación a los play-offs de conferencia. Avellaneda forzó el quinto juego y todo se definirá en el Vitale.