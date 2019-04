Gimnasia va por su tercer triunfo

Después de dos victorias que sorprendieron, por la calidad de sus rivales, Gimnasia y Tiro va hoy por su tercer triunfo consecutivo en la quinta fecha del torneo Regional del NOA de rugby, cuando visite a partir de las 16.30 a Tucumán Lawn Tennis en la cancha de Lince, de la vecina provincia.

Es cierto que el millonario no comenzó de la mejor manera porque en la primera fecha cayó ante Tucumán Rugby. Esa vez en Yerba Buena, el albo perdió 41 a 14.

En la segunda fecha Gimnasia recibió a Natación y Gimnasia en la cancha del Jockey Club y los tucumanos se llevaron el triunfo con punto bonus: 51 a 31.

La siguiente parada de los dirigidos por Raúl Coledani fue Huirapuca en el complicado estadio de Concepción y en el sur tucumano, los salteños ganaron 21 a 19.

En la cuarta fecha el albo siguió por el camino de la victoria al recibir, ya en el predio de Lomas de Medeiros, a Universitario de Tucumán, equipo que llegaba a la provincia líder e invicto con tres victorias.

Sin embargo Gimnasia y Tiro jugó muy bien y bajó de la punta a las serpientes, tras ganar 22 a 15.

Hoy no será una parada sencilla para el conjunto albiceleste porque Tucumán Lawn Tennis se encuentra en el segundo puesto con cuatro victorias en igual cantidad de partidos disputados.

Por el mismo torneo mañana jugarán en Salta: Universitario ante Jockey Club de Tucumán, a las 16.30 en El Huaico, y a la misma hora el Jockey salteño ante Cardenales, en la rotonda de Limache. Por el Regional de Desarrollo, también mañana, se miden: Monteros vs. Zenta/Tartagal, Tigres-Liceo y Tiro Federal vs. Santiago Rugby.