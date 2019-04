Maratón del Sol a beneficio de la escuela Arturo Illia, del Bº Caballito

Un grupo de jóvenes estudiantes de Educación Física, junto al municipio, organizaron esta cruzada solidaria con el objetivo de recaudar fondos para una institución que cuenta con muchas necesidades.

Mañana domingo 14 de abril, a partir de las 3 de la tarde, un maratón se llevará adelante por las calles de Orán, con el fin de obtener recursos para la escuela 4273 Arturo Illia, instalada en uno de los barrios de mayor pobreza, como lo es Caballito. "La idea es poder participar y ayudar más que competir", remarcó Fabricio Andrade, alumno del terciario La Merced, y uno de los organizadores: "Nosotros empezamos a realizar nuestras prácticas docentes el año pasado, y allí descubrimos la dura realidad que viven muchas escuelas de Orán. Esperamos que puedan sumarse este domingo y colaborar con los chicos de la escuela", concluyó Andrade.

En diálogo con El Tribuno, la directora de la institución, Josefa Cardozo, dijo: "Un grupo de chicos del instituto La Merced tomó esta iniciativa para colaborar con nuestra escuelita, y más en tiempo de crisis como la que se vive hoy, y las necesidades son muchas, por eso toda contención que puedan brindar las escuelas para los chicos es muy importante".

Muchas necesidades

"Lo recaudado será destinado a la compra de útiles y al apoyo de áreas especiales. Lo importante es seguir incentivando esta actitud solidaria, que es un gran ejemplo para todos", dijo la docente, y agregó: "Tenemos muchas expectativa para que tenga éxito esta actividad, y desde la escuela vamos a acompañar en todo lo que se pueda, y rogamos que esa energía se transmita en la sociedad y participen".

Una de las problemáticas que tiene esta institución se relaciona con lo edilicio: "Nos preocupan las filtraciones cuando llueve, y ya hemos notificado al Gobierno para que pronto vengan a solucionarlo".

No quieren que les pase lo mismo que ocurrió con la escuela Pizarro, que por su pésimo estado estructural ya no puede contener en las aulas a más de mil niños oranenses.

La escuela Illia del barrio Caballito recibió 48.400 pesos, en dos cuotas, una cifra que no es suficiente para afrontar los arreglos que el establecimiento necesita. "La realidad es que este monto no alcanza para nada, todo se ha encarecido, solamente podemos afrontar los arreglos mínimos, y el Ministerio no atiende todas las necesidades que le planteamos", aseguró la directora.

Hoy, si no fuera por el aporte de los padres, se haría imposible limpiar la escuela, ya que desde el Ministerio no enviaron ni una gota de lavandina. Los padres son lo que sostienen la limpieza de la institución.

"Lo bueno de este año, es que ahora tenemos un servicio completo de comedor, desayuno, almuerzo y merienda. En tiempo de crisis, no se resuelve todo el problema pero es una gran ayuda", destacó.

Escuela multitudinaria

Hoy la escuela Illia cuenta con una matrícula de 850 niños, y pronto inaugurarán un edifico para el nivel inicial, con todo el mobiliario para que pronto los chicos de diferentes salitas puedan tener un mejor edifi cio.