Mascarello: "No hubo dolo en los casos de muerte de los dos nenes de Embarcación"

Ministro, ¿qué fue lo que pasó con los nenes fallecidos en el hospital de Embarcación el sábado a la noche?

Lamentablemente, fueron dos circunstancias desgraciadas, que coincidieron con apenas una hora y media de diferencia y en las que no tuvo nada que ver el personal del hospital.

Pero, ¿en qué circunstancias fallecieron los dos nenes entonces?



Bueno, esta mañana temprano (por ayer) llegaron al hospital un equipo de expertos enviados por el Ministerio par llevar adelante la auditoría externa y determinar fehacientemente qué había pasado.

¿Cómo estaba compuesto el equipo de auditores médicos?

A Embarcación fueron una pediatra, un bioquímico y un médico clínico para efectuar la evaluación de todas las actuaciones de ambos casos.

Es que nos llamó mucho la atención que hubiera dos decesos en la misma noche en la sala de Pediatría. Por eso, en el acto, mandé a secuestrar las historias clínicas y radiqué la denuncia en la Fiscalía penal de Embarcación, para que la Justicia investigue qué había pasado.



¿Qué determinaron los auditores médicos?

En primer lugar que los dos casos no tuvieron nada que ver el uno con el otro.

Fue así: uno de los dos nenes estaba internado con un cuadro de gastroenterocolitis y a punto de irse de alta. En un momento dado la madre abandonó el hospital y la criatura quedó a cargo del padre, que le dio la leche, lo que el bebé tomaba solito. En esas circunstancias se broncoaspiró y fueron vanos los intentos por salvarle la vida.

Todo indica que se trataría de un accidente, completamente involuntario al tomar la mamadera. Un accidente lamentable, por cierto, porque no deja de ser una vida. Sabemos que suelen suceder este tipo de cosas pero no dejan de ser muy desagradables.

¿Y el otro caso ministro?

El otro caso fue el de una chiquita que estaba en tratamiento con anticoagulantes. En principio lo que sucedió es que la nena sufrió un traumatismo severo en la cabeza al caerse de la cama en el mismo hospital.

Se habría golpeado muy fuerte la cabecita y ese golpe le produjo un edema que terminó provocándole la muerte por efecto de los remedios que estaba recibiendo.

Como tampoco es normal, quise descartar todo tipo de suspicacia al respeto.

Pero lo auditores comprobaron que hay otros siete niños que están recibiendo el mismo tratamiento y no sufrieron ninguna clase de reacción adversa.

En todos los otros casos y en este mismo, de la nenita fallecida, el tratamiento fue efectivo. Por eso había que descartar algún tipo de impericia, o mala acción del personal del hospital. Porque este tipo de episodios llaman la atención.

¿Qué hallaron los auditores en su visita entonces?

Como le dije, relevaron toda el área de Pediatría y encontraron toda la documentación en regla, hallaron que se actúa conforme las normas vigentes, que todos los niños internados evolucionan de manera favorable. Es decir, no encontraron nada que les llame la atención.

¿Fueron solo dos casos desgraciados, entonces?

Totalmente. Recuerde que este hospital, justamente, había sido distinguido por la OMS

por trabajar exitosamente en Pediatría y respetando las pautas culturales de las comunidades aborígenes. Estos condimentos fueron lo que hicieron que me llame tanto la atención las dos muertes tan seguidas el sábado a la noche.

En verdad, la noticia nos conmovió y quisimos de inmediato dilucidar cualquier tipo de controversia en ese sentido.

¿Qué actuaciones determinó la Fiscalía doctor?

La Fiscalía realizó las autopsias, como el procedimiento lo exige al haber una denuncia y a pesar de que una de las familias se oponía a esa práctica. Luego los dos cuerpitos fueron entregados a sus familiares.

Con lo que podemos considerar prácticamente cerrados los dos casos desgraciados.

¿Qué balance hace de la temporada del dengue doctor?

Como el dengue es una enfermedad endémica y está presente desde Estados Unidos hasta la Argentina y Chile, podemos decir que los casi 700 casos registrados en la provincia son previsibles. Recuerde que en Brasil hubo esta temporada 200 mil casos de la enfermedad, 13 mil en Bolivia y otros tantos en Paraguay. Así que podemos decir que estamos bien. Pero no nos podemos descuidar. La única manera de salir adelante es manteniendo las campañas de descacharrado y la limpieza de los predios donde haya mosquitos. Pero sabemos que vamos a seguir teniendo el mal.

¿Y casos de zika y chikungunya hemos tenido?

No hemos tenido zika ni chikungunya, como hubo el año pasado. Son datos alentadores. Pero sí estamos afligidos por la aparición de casos de sarampión cuando ya estábamos libres de esa enfermedad.