Los números y la polémica por la implementación del VAR

El fútbol da para todo, sobre todo en nuestro país. Negocios, resultados o arbitrajes polémicos, definiciones cuestionadas, son parte del folclore criollo.

Pero a pocos días de terminada la Superliga 2018/19, en la que Racing se coronó campeón, el director nacional de árbitros de la AFA, Federico Beligoy, selló virtualmente la llegaba del VAR (Video Assistant Referee) o asistencia por video al árbitro, por sus siglas en inglés, para septiembre próximo, con la nueva edición. Esto es un tema que se venía discutiendo desde el año pasado.

Así, el exárbitro hacía hincapié en el avance de las negociaciones llevadas a cabo desde el martes pasado en AFA, informando que se iniciará con la capacitación de los “hombres de negro” y destacando que constará de cinco pasos trascendentales.

Beligoy aseguró que cada una de esas etapas deber ser monitoreada y aprobada por emisarios de la FIFA y la FA Board Internacional (IFAB), por lo que proyectó que en “cinco meses podría recibirse la autorización definitiva para cubrir algunos partidos de la Superliga con la tecnología”.

De esta manera comentó que AFA ya dio el primer paso para esa iniciativa, llamado “kick off meeting” o inicio de reunión, en el que se convocaron a “todas las patas de la mesa”.

Cabe resaltar que en ese encuentro estuvieron el presidente Claudio Tapia, otros dirigentes, los broadcaster, representes de Fox y TNT, los de la tecnología, toda la estructura arbitral y la gente de desarrollo, según dijo Beligoy.

Pero lo cierto es que con la primera reunión, que con el tiempo debería ser aclarada, comenzó la polémica y se tejieron varias suspicacias.

Primero, se habla que solo en algunos partidos se podría utilizar el VAR, o sea que no se utilizará en todos. ¿Cuáles serían? Este es un punto fundamental a definir lo antes posible.

Segundo, los costos. Según se supo por fuentes de la Superliga, el servicio tecnológico que anduvo muy bien en el último Mundial de Fútbol de Rusia 2018 costaría para el campeonato argentino alrededor de 6.000 dólares por partido. A esto habría que sumarle los gastos de logística, viáticos y los salarios de los árbitros que se utilicen. O sea, el gasto podría llegar a rondar los 9.000 dólares.

La próxima Superliga arrancará el viernes 10 de agosto y finalizaría el lunes 8 de abril de 2019. Estará compuesta de 24 equipos: los 22 conjuntos actuales (sin contar a San Martín de Tucumán, Belgrano, Tigre y San Martín de San Juan, que descendieron) más los dos provenientes de la Primera B Nacional (uno que ascenderá como campeón y el otro que saldrá del que gane el reducido entre el segundo y el noveno de la tabla general). En total, se disputarán 23 fechas a una sola rueda.

Si AFA decide utilizar el VAR en todos los partidos el costo global llegará alrededor de los 25 millones de dólares, o sea, más de $1.100 millones.

Para financiar el VAR la idea es conseguir uno o varios sponsors. Elizondo conversó sobre esta cuestión con tres empresas importantes, sin detallar cuáles. Las imágenes serían rescatadas de la televisación: hay muchas que no salen al aire y podrían ayudar a disipar dudas.

Las dudas que dejaron las copas

Ya en la presentación de la tecnología, en las semifinal de la Libertadores entre Lanús-River a fines de octubre 2017, dirigida por el brasileño Wilson Seneme, presentaron errores graves que continuaron sucediendo, pasando por el Boca-Cruzeiro, en Libertadores 2018 y la expulsión de Dedé, en el que culparon a los árbitros paraguayos. ¿Cuántas veces esos árbitros habían trabajado con esa nueva herramienta?

En la final entre River y Boca, el VAR tuvo una triste tarea y no le ofreció información acertada a Andrés Cunha en jugadas que eran de hechos.

La insólita solución que encontraron fue volver obstinadamente a llevarse por delante la misma piedra y esperar distinto resultado. En vez de suspender lo que había empezado mal, apostaron a continuar sujetos a la falta de idoneidad, inventando asesores del VAR -algo que no existe en el protocolo de FIFA-. Para ese puesto designaron ex árbitros, que nunca actuaron ni conocieron esa tarea, para acompañar a la terna y asesorarla. Hay que profesionalizarse.