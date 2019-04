Días clave por las renuncias en el Materno Infantil

Desde la gerencia aseguraron que no hay problemas en la atención. “Nosotros no abandonamos a los pacientes”, dijo una obstetra.

Horas decisivas se viven en el HPMI (Hospital Público Materno Infantil), donde más de 80 médicos resolvieron renunciar en los últimos meses a cubrir guardias porque no están de acuerdo con lo que les pagan por hora. Desde la gerencia de la institución informaron que por ahora son seis profesionales los que no se presentaron a prestar servicio y que no se resintió la atención. Referentes de los trabajadores dijeron que están sufriendo presiones.

La obstetra Cristina Sánchez Wilde recordó a El Tribuno que los profesionales decidieron renunciar a las guardias "hace ocho meses" y que la Justicia había dispuesto que el Gobierno de la Provincia tenía hasta el 17 de abril para reemplazarlos, de manera que desde ese día podían dejar de atender.

"Estamos siendo objeto de persecución, nos mandan notas intimidatorias. Nos persiguen judicialmente. Varios médicos recibieron cédulas en las que se habla de denuncias penales. Nosotros no abandonamos a los pacientes. La responsabilidad es del Ministerio de Salud y las autoridades del hospital", manifestó la médica.

El gerente de la institución, Carlos Moreno, informó en tanto que a la guardia del miércoles por la noche no asistieron cuatro médicos y que en todo el día hubo 32 partos -de los cuales 15 fueron por la noche- "con la atención de 5 profesionales".

A la guardia de 24 horas de ayer, según dijo, "faltaron solo dos médicos". Hubo 15 partos y seis cesáreas hasta ayer a la tarde.

El gerente aseguró que el funcionamiento de la guardia es normal, con la coordinación de los jefes de área y el trabajo de médicos que no se plegaron a las medidas de fuerza o renunciaron pero después retiraron la renuncia.

"Durante la noche (del miércoles) se hicieron presentes en el hospital el fiscal y la escribana de la Provincia para interiorizarse de la situación", aseguró Moreno y agregó que está supervisando lo que sucede todos los días con el ministro de Salud Roque Mascarello.

"Seguimos esperando que se resuelva la situación y buscando las soluciones. El resto de los servicios no tuvieron ausentes", sostuvo Moreno. Con respecto a los médicos que no asistieron, manifestó que "ya está actuando la Justicia".

Asamblea de profesionales

Justino Ustarez, de Aspromin (Asociación de Profesionales del Materno Infantil), aseguró que anoche se hizo una asamblea y que la mayoría de los 80 médicos que presentaron su renuncia ya no estaban haciendo guardias. Desde la gerencia de nosocomio difundieron que por ahora son cuatro los que no se presentaron el miércoles y dos, ayer.

Si bien una jueza había establecido que hasta el 17 de abril el hospital debía reemplazar a los que renunciaron para que pudieran dejar las guardias, luego una resolución de la Corte de Justicia suspendió ese fallo.

Juan Rechiutto, representante legal de Aspromin, dijo que esta decisión de la Corte no es legítima, no está firme y que el lunes harán una presentación legal al respecto. Los médicos piden que les paguen 650 pesos por hora de guardia y cobran 265.