Precios Cuidados: hay marcas que no se consiguen en Salta

Varias marcas incluidas en la lista de productos de Precios Cuidados lanzada recientemente por el Gobierno nacional directamente no se consiguen en tres supermercados de la zona sur, donde El Tribuno realizó ayer un relevamiento.

Hay algunos artículos que ya figuran con el valor sugerido, que debería mantenerse estable por seis meses desde el lunes, como parte de las medidas que anunció la Nación el miércoles para reactivar el consumo. Muchos otros están por debajo del costo que regirá desde la semana que viene para el norte del país.

"La especulación está a la orden del día y muchos que tenían precios más bajos se apresuraron a remarcar", comentó Marisol, mientras compraba. Nancy, que estaba escuchando, se acercó y expresó: "Yo no sé cómo arman estas listas. La mayoría de estas marcas, aparte de que la gente no las conoce, no están en nuestros comercios".

Llamativamente una mermelada de ciruela Campagnola por 454 gramos cuesta $69,55 en un negocio, como se estipula en la lista de Precios Cuidados, y $50 en otro. En este caso, los consumidores se preguntarán el porqué de tanta diferencia: $19,55.

Un paquete de galletas Ópera por 220 gramos, en un súper cuesta $58,90 y lo sugerido para la venta es $79,09, es decir, $20,19 más. El azúcar Dominó se consigue en la zona sur a $26,60 o $29,99, mientras que Precios Cuidados dice que tiene que costar $34,25.

Pocos productos, según relevó este diario, estaban por arriba de lo que se sugiere desde el lunes. Los salteños se chocarán con otra dificultad a la hora de buscar algunos de los 64 productos con valores "congelados". Hay marcas que están en las góndolas, pero no en las presentaciones (cantidad, sabores o variedad) incluidas en el programa nacional. Por lo general, lo que está en un comercio, no está en el otro.

El gobernador Juan Manuel Urtubey manifestó en una entrevista con radio Mitre que "en una Argentina con una superficie tan grande (que estén disponibles en) 2.500 puntos de venta es un chiste" ya que, por ejemplo, "en Salta, en el mejor de los casos podés encontrar algún punto de venta en la capital. Está bueno, es una buena noticia que haya un alivio para la gente, aunque sea poco o insuficiente", agregó.

Otra realidad es que en las góndolas ayer había más primeras marcas que segundas y terceras, en alimentos básicos como el arroz.

Productos alternativos a precios similares

De los 60 productos que tiene la nueva lista de Precios Cuidados difundida por el Gobierno nacional y que entrará en vigencia el lunes próximo, en los supermercados no siempre se encuentran todas las variedades.

Algunas marcas directamente no están disponibles, aunque normalmente en ese caso hay una alternativa, de la línea que pertenece al supermercado, a un precio similar o más barato.

En un Carrefour de la zona céntrica, específicamente, ayer a la tarde se ofrecía la mayoría de los productos que están incluidos en la lista. En caso de haber faltantes, el local ofrece una alternativa al mismo o menor precio que el publicado en la lista oficial. Además, en la sección de “atención al cliente” de este negocio se exhibía un listado de “faltantes justificados”.

Al respecto, personal del supermercado informó a este diario que cuentan con un encargado que se ocupa específicamente de verificar que las góndolas con productos del programa oficial estén siempre abastecidas y debidamente señalizadas con los precios acordados.

En una recorrida por locales de la zona centro se observa además que los productos que están incluidos en Precios Cuidados están debidamente señalizados y son fáciles de encontrar. La mayoría exhibe valores más bajos que los de la lista que empezará a regir el lunes, aunque algunos están por encima.

Desde el Gobierno de la Nación se difundió anoche que unos “350 fiscalizadores” se ocuparán de verificar en todo el país que se cumplan las medidas que se anunciaron el miércoles y que los productos esenciales estén disponibles.