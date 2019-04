Vecinos piden impugnar una audiencia por un loteo en Vaqueros

Dos vecinos prestaron pedidos de impugnación a la audiencia pública que se convocó para este jueves por un nuevo loteo en Vaqueros, que impulsa una congregación católica. Los lugareños piden que se rediseñe el proyecto. Además otros diez vecinos quieren hacer oír sus oposiciones al emprendimiento urbanístico que generó preocupación en esa localidad.

La audiencia pública fue convocada por el secretario de Ambiente de la Provincia, José Cornejo Coll, para este jueves a las 9. Se puso como sede el colegio San Cayetano con el objeto de escuchar al público sobre el impacto ambiental y social de este proyecto denominado "La Inmaculada", que se planea sobre unas 27 hectáreas de la Congregación Hijos de la Inmaculada Concepción.

Objeciones

Luis Segovia, abogado de varios de los vecinos afectados, indicó que dos personas pidieron impugnar la audiencia porque no hay dictamen de la Municipalidad de Vaqueros como lo exigen las normas vigentes. Agregó que al realizarse la audiencia en el colegio San Cayetano (que pertenece a la Congregación y es parte fideicomitente del proyecto), se violan las ordenanzas del municipio y el reglamento de las audiencias públicas.

En primera persona

Andrés Leake, vecino afectado, y uno de los que impugnó la Audiencia, declaró: "Me presenté en la Secretaría de Ambiente a informarme sobre el proyecto, y pude comprobar que el municipio de Vaqueros no realizó la evaluación técnica tal como lo obliga la ley 7070, por lo cual, la participación de la población en la audiencia es meramente decorativa, ya que no se nos brindan garantías de acceso a la información necesaria para tomar decisiones acertadas con respecto a los impactos".

Segovia informó que los vecinos en general no se oponen al desarrollo urbanístico, pero que quieren el rediseño del proyecto, bajando la densidad de carga poblacional, adecuándola a la escasa infraestructura del lugar, y someter el propuesto plan de desages a una consulta entre los pobladores más afectados.

"El intendente de Vaqueros dijo que nos oponemos al desarrollo y no es así. Yo vivo en las inmediaciones del loteo, y lucho desde hace 30 años con el agua de lluvia en calle Los Gauchos. El proyecto, así como está, será un desastre ambiental y social", manifestó Lucas Seghezzo, otra de las personas que cuestiona cómo se lleva adelante el emprendimiento.

“Cuenta con aprobaciones”

El emprendimiento fue impulsado por la Congregación de los Hijos de la Inmaculada Concepción, que decidió lotear parte de sus tierras para volcar los recursos en la ampliación del antiguo edificio del Colegio San Cayetano y duplicar la matrícula actual. Esas afirmaciones fueron expuestas por Sebastián Lobato, a quien la Congregación confió el rol de fiduciario,

En la edición de El Tribuno del domingo pasado, Magdalena Day, quien está al frente del desarrollo, afirmó que el proyecto de urbanización “cuenta con todas las aprobaciones correspondientes”.

.