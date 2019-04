Buscan impedir el aborto de una nena embarazada de San Juan

En una salita de salud del Ministerio de Salud Pública que lleva el nombre de Cristo Rey, verificaron que la nena de 11 años estaba embarazada. El responsable era su padrastro, que según dijo "se pasaba de cama" en la vivienda que compartía con su madre"todas las noches".

La madre se negó a hacer la denuncia y fue detenida, lo mismo que su pareja, un hombre de más de 40 años. La hermanita de la víctima, de cinco, fue entregada a las autoridades de la dirección de Niñez para su protección.

En el Hospital de Rawson, provincia de San Juan, donde está internada la nena empezaron a correr versiones contradictorias acerca de lo avanzado del embarazo de la nena, que por ser víctima de una violación tiene derecho a la interrupción legal de la gestación.

Las primeras versiones establecían que cursaba entre 19 y 20 semanas. Otra se aventuraba a asegurar que el embarazo era "avanzado" y que había alcanzado la semana 21. Por lo tanto, era "peligroso" el aborto para la salud de la madre.

Coincidentemente, organizaciones "celestes" empezaron a difundir comunicados ofreciendo apoyo para que la nena no accediera al derecho que la asiste.

Tres meses, sin discusión

Para disipar cualquier duda al respecto, el fiscal Daniel Galvani dijo que el informe del médico legista habla de unos tres meses de gestación. Con pleno conocimiento de que la interrupción legal del embarazo en caso de violación es un derecho vigente desde 1921, ratificado por la Corte Suprema por el fallo FAL, cuando le preguntaron si correspondía un aborto no punible contestó: “No es un tema que me corresponda hablar a mí ni a la justicia porque no es un tema justiciable”, aclaró.

Las maestras de la escuela Cristóbal Colón, de la localidad de Médano de Oro, en el departamento sanjuanino de Rawson, San Juan, se extrañaron cuando a pesar de la alta temperatura, una alumna se negaba a quitarse una campera. Cuando lo hizo, pudieron ver que tenía una pancita incipiente.

En efecto, cuando se trata de una violación, el aborto a requerimiento de la mujer violada debe llevarse a cabo sin dar intervención a la justicia. En el caso de una menor, debe hacerse lo que dispongan los adultos responsables. En este caso, la madre y el padrastro están detenidos por ser sospechosos de haber cometido o facilitado el delito sexual que dio origen al embarazo.

El caso tucumano

Hace poco más de un mes, se dio una situación similar en Tucumán. La discusión sobre el tiempo de gestación llevó a que el embarazo avanzara y a la niña se le practicó una cesárea. Poco tiempo después, la recién nacida murió. El gobernador de la provincia había adelantado que sería adoptada.

Los médicos que estuvieron a cargo de la operación, cuando el resto de los profesionales del hospital se declararon objetores de conciencia, fueron denunciados por organizaciones antiderechos a través de sus abogados.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y feministas acusaron al sistema de salud provincial de someter a la nena a una tortura.

Celestes por la fuerza en San Juan

En agosto del 2018, una chica de 14 años con discapacidad mental que había sido violada por el dueño de la quinta donde vivía iba a realizarse un aborto legal. Miembros de organizaciones autodenominadas "provida" entraron por la fuerza al Hospital Rawson, donde también espera la resolución de su caso la nena violada en Médano de Oro. La adolescente cursaba un embarazo de 10 semanas y sus padres habían firmado el acuerdo para que accediera al aborto. Hubo forcejeos y empujones.

Una denuncia penal con el objeto de frenar el procedimiento fue presentada por dos profesionales de la salud "celestes" ante el mismo fiscal que entiende en la causa actual de violación, Daniel Galvani.

Finalmente, el procedimiento pudo llevarse a cabo y los médicos que lo realizaron recibieron el apoyo del gobierno provincial y de las autoridades del hospital. La chica pudo retirarse a su domicilio sin complicaciones.