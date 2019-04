Los hermanos Benavides mantienen chances de triunfo

Se completó ayer la tercera etapa del Rally de Abu Dhabi, primera fecha del Mundial de Rally Cros Country, con los hermanos Benavides ocupando los cinco primeros lugares. Fue otra jornada donde Kevin y Luciano se destacaron compitiendo para el Monster Energy Honda Team y el Red Bull KTM Rally Factory, respectivamente.

La etapa 3 la ganó el británico Sam Sunderland que se mantiene firme en el primer puesto de la general; Kevin se ubicó segundo mientras que Luciano arribó en cuarto lugar. En la general los roles se intercambian, puesto que Luciano está segundo y Kevin cuarto a falta de dos etapas por disputarse

Más dunas, más arena, el mismo calor y, desde primera hora de la mañana, el mismo viento que fastidia la conducción de los pilotos. La tercera especial ha sido la más larga de todo el rally, prácticamente trescientos kilómetros bajo el crono por el desierto de Liwa y con algunos tramos de recorrido tocando la frontera con Arabia Saudita.

El mejor del Monster Energy Honda Team fue Kevin. El salteño salió a recuperar algo del tiempo cedido en la etapa del lunes y llegó a la meta con el segundo mejor tiempo de todos los pilotos que quedan en carrera.

“Obviamente que la posición de etapa me deja contento, por más que estoy con una costilla rota y con el hombro tocado. Pude hacer una etapa bonita, si bien el dolor persiste, al menos hicimos que valiera la pena tanto esfuerzo. Estoy contento por el desarrollo de la etapa, traté de enfocarme en disfrutar de la moto y olvidar lo insignificante. Para mí, el objetivo es claro: terminar la carrera”, señaló Kevin.

“¡Gran día para mí! No me hubiera imaginado estar segundo en la general de la carrera a esta altura. Cada día me voy sintiendo mejor y manteniendo el objetivo. Faltan dos etapas, a seguir enfocado y con fuerzas hasta el final”, expresó Luciano a través de las redes sociales.

Si ayer se disputó la especial más larga, hoy tendrá lugar la etapa más larga, siempre en el desierto de Liwa.

La cuarta jornada de carrera, tendrá 286 kilómetros bajo el crono, pero los pilotos harán dos tramos de enlace de 135 y 100 kilómetros, antes y después de la especial cronometrada.

Etapa 3

Pos. Piloto Marca Tiempo

1º S. Sunderland KTM 4h00m27

2º K. Benavides Honda a 2m51

3º A. Mare KTM a 4m20

4º L. Benavides KTM a 6m06

5º M. Meshari KTM a 8m04

6º M. Ackerman Husqvarna a 8m44

7º J. Barreda Honda a 9m05

8º J. Cornejo Honda a 12m00

9º R. Blair Husqvarna a 16m42

10º M. Al Balooshi KTM a 19m27

General

Pos. Piloto Marca Tiempo

1º S. Sunderland KTM 11h00m24

2º L. Benavides KTM a 12m48

3º J. Cornejo Honda a 12m51

4º K. Benavides Honda a 23m11

5º A. Short Husqvarna a 44m36

6º M. Ackerman Husqvarna a 57m36

7º R. Blair Husqvarna a 1h05

8º M. Meshari KTM a 1h16

9º M. Al Balooshi KTM a 1h18

10º D. McBride KTM a 2h32