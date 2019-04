Un pasajero habría molestado a Cristina Kirchner durante su viaje a Cuba

Son días difíciles para Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta viajó a Cuba, para seguir de cerca la salud de su hija Florencia Kirchner, y horas antes de abordar el avión supo del fallecimiento de su madre, Ofelia Wilhelm. El vuelo a la isla caribeña, sin embargo, también habría sido complicado para la ex mandataria, porque según allegados, un pasajero que viajaba a metros de ella la habría hostigado verbalmente durante el vuelo y la habría fotografiado.

La identidad del sujeto no está confirmada, tampoco el cariz de los sucesos, pero el ex ministro Aníbal Fernández en su cuenta de Twitter, sostuvo que se trataría "de David Lacroze Ayerza, ex titular de la Junta Nacional de Granos durante la última dictadura militar". El inconveniente se habría producido mientras el vuelo iba hacia Panamá, donde CFK haría escala previa antes de ir al destino donde está su hija.

"Un allegado a Marcos Peña increpó a Cristina en el avión"

Se trata de David Lacroze Ayerza, expresidente de la Junta Nacional de Granos de la dictadura. Molestó a @CFKArgentina en el vuelo a Panamá, y en pleno duelo por la pérdida de su madre.https://t.co/Dnoumd0Hhy — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 21 de abril de 2019

"Este ruin, le faltó al respeto a Cristina. ¿Conocés a este pelotudo? Estaría bueno identificarlo. Que ganas de suministrarle un correctivo", había escrito un rato antes el mismo Aníbal Fernández:

Este RUIN, le faltó al respeto a Cristina.

¿Conoces a este pelotudo? Estaría bueno identificarlo.

Que ganas de suministrarle un correctivo... pic.twitter.com/Obr9bOTlX3 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) 21 de abril de 2019

Luego de un rato, Aníbal volvió a descargar su furia, esta vez retuiteando al periodista Gabriel Eiriz, quien había escrito: "David Lacroze el empresario offshore que fotografió a Cristina, padre Félix Lacroze, ex secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación, también vinculado a la firma offshore Global Trade Capital SA asentada en las Islas Vírgenes Británicas desde 2004".

David Lacroze el empresario offshore que fotografió a @CFKArgentina, padre Félix Lacroze, ex secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación, también vinculado a la firma offshore Global Trade Capital SA asentada en las Islas Vírgenes Británicas desde 2004. pic.twitter.com/1nYv1ykHCJ — Gabriel Eiriz (@gabrieleiriz) 21 de abril de 2019

Quien también se sumó a la discusión e introdujo una teoría conspirativa fue el dirigente social Juan Grabois, que escribió en redes: "Ayer, Bullrich afirmó que sigue todos los movimientos de CFK. Horas después, este cobarde se acerca a corta distancia, le saca una foto y la envía a un escriba PRO. Macri usted es responsable por la seguridad de la futura presidenta".

Ayer, Bullrich afirmó que sigue todos los movimientos de CFK. Horas después, este cobarde se acerca a corta distancia, le saca una foto y la envía a un escriba pro. Macri, usted es responsable por la seguridad de la futura presidenta. pic.twitter.com/ofx8KxDEUN — Juan Grabois (@JuanGrabois) 21 de abril de 2019

En la vereda contraria, sumó su comentario a la cuestión el periodista Eduardo Feinmann, abiertamente enemistado con Cristina. En principio, Feinmann escribió un curioso tuit, en el cual le daba sus condolencias a Cristina por la pérdida de su madre y adjuntaba una foto que habría sido sacada por Lacroze Ayerza. El periodista fue duramente criticado en redes, ya que muchos usuarios interpretaron su mensaje como una burla.

Ya en viaje Cuba. Mis mas sentido pésame por la pérdida de su amada madre. @CFKArgentina pic.twitter.com/DLGAbGYzJR — Eduardo Feinmann (@edufeiok) 20 de abril de 2019

Por último, Feinmann le contestó a Aníbal Fernández en aquel mensaje en el cual el exministro kirchnerista hablaba de darle un "correctivo" a quien molestó a Cristina: "¿Un correctivo Aníbal Fernández⁩? ¿De qué habla? ¿De aplicar la violencia contra este señor? ¿Está incitando a la violencia contra este ciudadano?"

