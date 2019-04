Lousteau pidió "abrir Cambiemos" para incluir a Lavagna

El diputado nacional por Evolución Martín Lousteau llamó hoy a "construir consensos y ser capaces de racionalizar los disensos" dentro y fuera del frente Cambiemos, y pidió incorporar a figuras como la de Roberto Lavagna, el socialismo de Santa Fe y gobernadores peronistas para "sacar a la Argentina de su larga decadencia".

Lousteau volvió al ruedo político con una columna de opinión publicada en Infobae, en la que advirtió que el desafío del próximo gobierno será "reordenar y reimaginar nuestro Estado y, con él, también la economía y la sociedad", tarea que aseguró que no será "para un solo espacio político, menos aún si es minoritario. Y es peor todavía si lo que intenta es tensionar, polarizando".

"Tenemos que construir consensos y ser capaces de racionalizar los disensos, lo cual requiere de una vocación de amplitud mayor a la existente", afirmó.

Según el ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y ex embajador en Estados Unidos de Mauricio Macri, "es imposible gobernar desde un 30% contra otro 30%" de las adhesiones de la población, por lo que -dijo- es necesario "exponer tanto en la Argentina como en el exterior que hay un diagnóstico mayoritario, común a muchos de nosotros".

Al respecto, dijo que la UCR debería "revisitar la Convención de Gualeguaychú para convertirse en el puente entre espacios que hoy parecen distantes pero que tienen la responsabilidad de construir lo que hace falta".

"Cambiemos, con su experiencia, debe ser parte importante de ello. Pero lo mismo vale para los radicales que no se sienten dentro de ese espacio, para Roberto Lavagna, para el socialismo de Santa Fe, para muchos gobernadores peronistas o de partidos provinciales", agregó Lousteau, quien dijo que todos deben ser "conscientes de las penurias que los argentinos venimos acumulando".

"Tenemos la responsabilidad de mostrar que estamos dispuestos a compartir los costos de lo que hay que emprender si es que pretendemos sacar a la Argentina de su larga decadencia", aseveró el diputado.

A su vez, dijo que es "justo destacar" que durante esta gestión de gobierno "ha habido avances y mejoras en determinadas cuestiones", pero que "la economía ciertamente no está entre ellas" y que "más allá de las complicaciones provenientes del gobierno anterior y de los asuntos que se agravaron en el transcurso del actual, la verdad es que nuestros problemas se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo".