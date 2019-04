Tras una remontada heroica, Tigre avanzó a octavos

El descendido Tigre revirtió una desventaja de 0 a 2, venció a Colón de Santa Fe por 3 a 2 en inferioridad numérica y consiguió la clasificación a los octavos de final de la Copa de la Superliga en el partido revancha de la serie, que se jugó este domingo por la tarde en su estadio José Dellagiovanna.

Después de sufrir los goles de Nicolás Leguizamón y Cristian Bernardi, a los 31 y 36 minutos del primer tiempo, el equipo de Néstor Gorosito emprendió una remontada heroica que se consumó con tantos de Lucas Jansón (40m.PT), de penal, Matías Pérez Acuña (11m.ST) y el ingresado Carlos “Chino” Luna (36m.ST), otra vez de penal.

Tigre, que jugará con el ganador de la llave que decidirán este domingo Unión de Santa Fe y San Martín de Tucumán, quedó con diez futbolistas tras conseguir el 2 a 2 por la expulsión del defensor Alexis Niz, a los trece minutos del segundo período.

Colón fue de mayor a menor en el partido, hasta quedar reducido a un equipo apático, sin alma y arrollado por un rival al que le sobró dignidad.

Hasta el 2 a 0 a su favor, el equipo de Pablo Lavallén tuvo un buen rendimiento, superó al rival por los costados, con buena gravitación de Bernardi y Gabriel Esparza, y justificó la ventaja.

Pero Tigre nunca se dio por vencido y terminó de convencerse sobre la posibilidad de dar vuelta el partido cuando achicó diferencias antes del descanso, a partir de un penal anotado por Janson tras una mano cobrada a Fernando Zuqui.

En el segundo tiempo, Colón fue una sombra y Tigre, una tromba. La igualdad llegó rápidamente con un cabezazo limpio de Pérez Acuña, que ingresó por el segundo palo del arquero Leonardo Burián.

De inmediato, el local sufrió la expulsión de Niz pero no mermó en la ambición de buscar la victoria, dado que el empate con goles clasificaba a los santafesinos por el 0-0 en el Cementerio de los Elefantes.

A diez minutos del final y después de coquetear en un par de ocasiones con el tercero, Tigre encontró un penal que le permitió a Luna decretar la victoria y sentenciar la serie a su favor para el delirio de un público agradecido, pese al descenso, por la vergüenza deportiva de sus jugadores.

Síntesis

Tigre: Gonzalo Marinelli; Matías Pérez Acuña, Alexis Niz, Néstor Moiraghi y Lucas Rodríguez; Jorge Ortíz, Sebastián Prediger y Lucas Menossi; Walter Montillo; Federico González y Lucas Janson. DT: Néstor Gorosito.

Colón (Santa Fe): Leonardo Burián; Alexis Vigo, Emanuel Olivera, Damián Schmidt y Franco Escobar; Matías Fritzler; Cristian Bernardi, Fernando Zuqui, Marcelo Estigarribia y Gabriel Esparza; Nicolás Leguizamón. DT: Pablo Lavallén.

Goles en el primer tiempo: 31m. Leguizamón (C); 36m. Bernardi (C) y 40m. Janson (T), de penal.

Gol en el segundo tiempo: 11m. Pérez Acuña (T) y 36m. Luna (T).

Cambio en el primer tiempo: 23m. Diego Morales por Prediger (T). En el segundo tiempo: 31m. Franco Zuculini por Bernardi (C); 32m. Carlos Luna por Janson (T); 35m. Wilson Morelo por Leguizamón (C); 37m. Ezequiel Rodríguez por González (T) y 38m. Luis Rodríguez por Estigarribia (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 13m. expulsado Niz (T).

Amonestados: Moiraghi, Pérez Acuña, Ortíz (T). Escobar y Vigo (C).

Árbitro: Mauro Vigliano.

Estadio: Tigre.