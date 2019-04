Masacró a su esposa, a su suegra y se suicidó

Un hombre asesinó a puñaladas a su esposa y a su suegra y luego se mató al chocar intencionalmente su camioneta contra un puente, en un dramático hecho ocurrido en el interior de la provincia de Córdoba. El doble homicida fue identificado como Germán Presbiterio, de 41 años, mientras que las víctimas son Verónica Rearte, de 34 y Cristina Reinoso, de 54.

Ambas mujeres fueron asesinadas a puñaladas en una vivienda ubicada en la calle Constitución 661, de barrio Parque, en la localidad de Almafuerte, ubicada en la región central de la provincia. Las víctimas sufrieron múltiples lesiones y cuando la policía local llegó a la escena de los hechos estaban sin vida.

De acuerdo con información policial citada por Cadena 3, el hermano del asesino avisó a la Policía que había recibido un llamado telefónico "informándole que se había mandado un cagada y que fuera a buscar a su hijo a la cancha".

El homicida abordó una camioneta Chevrolet blanca y se alejó de Almafuerte, hasta que "en el puente que une la autovía -ex ruta nacional 36- colisiona la camioneta contra una columna", de acuerdo con la información policial. Allegados a las víctimas se mostraron sorprendidos y no se explicaban qué había sucedido para que el hombre tomara una decisión tan drástica, teniendo en cuenta que no registraba ningún tipo de antecedentes ni denuncias de violencia familiar.

De acuerdo con voceros judiciales citados por el portal de La Voz, la pareja se encontraba recientemente separada y al caer la tarde del sábado el hombre acudió al hogar ubicado en un barrio popular de Almafuerte previo pasar a buscar al hijo de ambos, de 15 años, por una cancha a la que había ido a jugar al fútbol.

En la casa, cerca de las 17, por motivos que se desconocen se generó una fuerte discusión entre la pareja en la que intentó mediar la suegra.

En ese marco, el sujeto tomó una cuchilla y atacó en numerosas oportunidades a su esposa y a la madre de ésta, quienes cayeron al piso en un charco de sangre.

Tras el sangriento desenlace de la discusión, el femicida salió de la casa de las víctimas a la carrera y se fue en su vehículo a alta velocidad. En el trayecto el doble femicida comenzó a enviar mensajes de WhatsApp a sus familiares explicándoles lo que había sucedido.

Según pudo establecer la policía, la camioneta salió de la ciudad y se dirigió rumbo a la localidad de Berrotarán, hasta que se incrustó en un puente, en una maniobra deliberada de su conductor.

Algunas versiones indican que el móvil de la discusión habría sido el mismo que el de la separación de la pareja: la recriminación del hombre hacia su esposa por una supuesta una infidelidad. La suegra, de visita en el hogar, quiso interceder en una confrontación que había escalado en nivel de violencia. El hombre tomó una cuchilla y atacó en varios oportunidades a ambas mujeres, que quedaron tendidas en el piso cubiertas por un baño de sangre.

Un hecho similar ocurrió el 15 de marzo pasado cuando un hombre mató a su esposa (la degolló) en la localidad cordobesa de Guatimozín y se quitó la vida al estrellar la camioneta que conducía contra un camión, en el límite con Santa Fe.