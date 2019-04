Mediadores comunitarios reclaman estabilidad y mejores sueldos

Los trabajadores que se desempeñan como mediadores comunitarios de la Provincia se reunieron en asamblea y anunciaron que quedaron en estado de alerta ante la falta de pagos, los bajos salarios y la irregularidad laboral en la que están, afirmaron.

Si bien la asamblea del miércoles, realizada en las oficinas de Luis Burela y Santiago del Estero, estuvo convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los mediadores se reunieron en un número significativo para comenzar a debatir sobre su propia realidad laboral.

"En primer lugar nosotros no tenemos estabilidad laboral. Estamos contratados como monotributistas y todos los años debemos peregrinar para la renovación de los contratos. Cada diciembre y enero son terribles y estamos siempre comenzando a cobrar recién en marzo-abril", dijo Susana Rocchi, referente de los mediadores.

Desde hace 10 años que son contratados y ellos ya sienten que es hora de reclamar la regularidad laboral.

"Nosotros ya venimos gestionando desde hace mucho tiempo nuestra regularidad laboral. Lo hacemos de manera formal, por cartas que aún no fueron contestadas. Nosotros no vamos a cortar una calle ni originar disturbios. No tenemos esa metodología, pero queremos una respuesta a nuestros reclamos", dijo Rocchi.

En toda la provincia

En Salta hay 71 centros comunitarios y al menos 100 trabajadores que están distribuidos en toda la provincia. El mediador es un tercero neutral entrenado para brindar asistencia a las partes en el proceso de búsqueda de soluciones aceptables y satisfactorias para ambas. Su desempeño se basa primordialmente en escuchar atentamente a las partes en conflicto e incentivarlos a un diálogo franco, de exploración honesta de posibilidades para un acuerdo mutuo. Su trabajo es muy valorado.

Trabajan mucho en familia, es decir que son decisivos en cuestiones de alimentos, regímenes de visita, etc.

Los mediadores están bajo la jurisdicción del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia.

El pasado 3 de abril el gobernador Juan Manuel Urtubey recibió al jefe de la Defensa Pública de Lomas de Zamora, Germán Bauché, quien participó en la segunda Jornada Institucional de Mediadores, organizada el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta.

"Le manifesté al gobernador Urtubey la trascendencia de su decisión política de tomar la mediación como una herramienta fundamental para la resolución de conflictos", había expresados Bauché al salir de la reunión.

En ese contexto, Urtubey recibió del Foro Internacional de Mediadores Profesionales de la Universidad Loyola Andalucía, un reconocimiento por su labor en mediación como política pública.

8 mil pesos

Sin embargo, los mediadores remarcan que cobran un poco más 8 mil pesos mensuales. Es decir que están por debajo de la línea de indigencia.

"Si fuese política de Estado nuestra situación laboral sería hoy de estabilidad para que desarrollemos nuestro trabajo tranquilamente", dijo Rocchi.

Al día de hoy, los trabajadores aseguran que no cobraron nada de lo que va del año y la incertidumbre los está movilizando.