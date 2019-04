Pascua, entre la crisis y las denuncias a sacerdotes

Cientos de personas participaron de la misa de Pascua de Resurrección que se celebró ayer en la Catedral Basílica. Desde las 11 los fieles católicos se congregaron el templo sagrado que estaba rodeado de vendedores de coloridos huevos de chocolate, rosarios, estampitas, imágenes y flores.

Yamila Aparicio vive en la zona céntrica y contó que asistió a la misa pascual para celebrar. "Festejamos la resurrección de nuestro señor Jesucristo. Vivimos esta fiesta en familia, siempre juntos y escuchando la misa", expresó.

También manifestó: "Le pido a Dios que la gente tome conciencia en el momento de votar este año, que vea la situación que estamos atravesando. Son tres años de retroceso y creo que es el momento de pensar y que sea un voto justo para todos, para que el país pueda salir adelante".

Con relación a las denuncias por abuso contra sacerdotes que se registraron en los últimos tiempos, la mujer dijo que: "Es una situación que considero que la justicia tiene que determinar y si son culpables tienen que pagar".

Finalmente se refirió al Papa Francisco. "Me siento representada por él, el máximo gobernante de la iglesia católica. El pide por todos nosotros y es argentino", recalcó.

Rodolfo Gómez reside en el barrio El Manjón y también participó de la misa. "Para nosotros, los católicos, esta fecha es muy importante y como tal venimos a mostrar nuestra alegría. En mi caso, yo creo en la iglesia, no en los hombres porque a veces los hombres cometen errores. Yo separo la iglesia de los hombres", contó.

Sobre el Papa Francisco, opinó que: "Creí que podía hacer muchas más cosas, considero que le falta".

Clara Loyola, una turista oriunda de la provincia de Córdoba también se dio cita en la Catedral junto a su hija. "Nosotras muy temprano fuimos al Cerro de la Virgen y fue una muy linda experiencia. Sentimos una paz increíble. Esta Pascua la vivimos con alegría. Pedimos salud, trabajo y paz en Argentina. Las denuncias contra los curas no me interesan. El Papa no me gusta mucho, no es como el Papa Juan Pablo II. Aquí no viene Francisco".

Franco Gana, también turista, proveniente de Buenos Aires expresó que: "La Pascua significa renacer de la fe. Pido un poco más de unidad en la sociedad y pensamiento a largo plazo. A las denuncias contra sacerdotes hay que investigarlas para determinar realmente que sucedió y si hay algo que ocurrió y que es real de las acusaciones tienen que dictar la pena que corresponda".

La homilía

Durante la homilía, el vicario episcopal para la Catedral Basílica, Patricio Ocampo, destacó que: "Es una celebración gozosa la pascua, no existe una palabra superlativa que pueda condensar la alegría profunda del hombre, como ella".

"Esta palabra superlativa únicamente puede ser celebrada en la fe, nuestra fe", agregó.

"Hoy podemos decir feliz pascua, no tan solo porque Cristo resucitó sino porque en él también hemos resucitado nosotros", culminó.