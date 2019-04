Adquirir una vivienda, un lujo para muy pocos

Por el alto valor del precio de los inmuebles, casi no se hacen operaciones en Salta.

La cantidad de operaciones de compra y venta de viviendas cayó en la provincia un 80%, en relación con el primer trimestre del año pasado, según estimó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Salta, Juan Martín Biella.

"Realmente la oferta quedó en exceso y hay muy poco movimiento en el mercado", dijo el dirigente empresarial a este diario.

La magra actividad inmobiliaria tiene directa relación con la crisis cambiaria que afecta al país, justamente a partir del inicio del segundo trimestre de 2018. Tanto en Salta como en el resto del país la mayoría de las propiedades se tasan en dólares.

Entre los más caros

La semana pasada, el Centro de Investigación en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella brindó su habitual informe inmobiliario de América Latina.

Para hacer el estudio se relevó el valor de venta promedio en dólares de un metro cuadrado de departamentos ubicados en barrios que habitan familias de clase media alta de las principales ciudades de Sudamérica. Esos datos se capturan desde la reconocida página de internet de Zonaprop, de avisos clasificados inmobiliarios.

Para Argentina se tomaron los precios durante marzo de la ciudad de Buenos Aires, que con un precio por metro cuadrado de US$ 3.125 es el lugar más caro del continente meridional; de Rosario de Santa Fe (US$ 1.810 el m2) y de Córdoba (US$ 1.700 el m2).

Si se sigue la misma metodología y en el mismo portal web que se utilizó para el informe de la Universidad Torcuato Di Tella, en la capital salteña el precio promedio del metro cuadrado de los departamentos que están en venta es de US$ 1.704, lo que la ubica en el rango de Córdoba, la novena ciudad más cara de América Latina en cuanto al costo de las viviendas de altura.

En el barrio El Huaico se venderán 26 viviendas con el plan nacional.

Ingreso de $53.000 para el Procrear

Según estimaciones del sector empresarial inmobiliario, las cuotas para la compra de viviendas a través de Procrear rondarían los $13.500, que se actualizarán con la inflación, y para ser beneficiarios de ese plan nacional se necesitaría, de acuerdo a la misma fuente, un ingreso mensual promedio de $53.000, que es lo que finalmente ponderarán los bancos que darán los créditos, con subsidio, para la adquisición de las propiedades.

Desde la semana pasada están abiertas la inscripciones para las 26 viviendas remanentes que quedaron del Procrear en el barrio El Huaico, en el norte de la ciudad de Salta, y para las 24 unidades del desarrollo urbanístico del mismo programa en Tartagal.

Los interesados pueden anotarse en www.argentina.gob.ar /procrear/desarrollosurbanisticos. Tienen que tener ingresos superiores a los $21.200 y no existe un tope salarial.

Hasta ahora en Salta capital y en Tartagal se adjudicaron 502 viviendas bajo el Procrear, de las cuales 80 corresponden a la ciudad del norte provincial.