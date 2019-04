El Materno anunció acuerdo y los médico vuelven a la guardia

El conflicto fue largo y angustiante. Ayer, y tras un fin de semana largo que se tornó caótico, desde la gerencia del Hospital Materno Infantil anunciaron que se arribó a un acuerdo con los médicos por el valor de la hora guardia, por lo que los profesionales que habían renunciado volverán a prestar el servicio de forma normal.

Sin embargo, desde la Asociación Profesional del Materno Infantil (Aspromin) señalaron anoche que el documento que se firmó no tiene validez, ya que no estaba claro el ofrecimiento y que no fue aprobado en asamblea.

Hasta ahora eran 80 los profesionales -aunque Salud señalaba que eran la mitad- los que habían decidido renunciar a las guardias porque -señalan- les pagan 265 pesos por hora, cuando ellos vienen pidiendo 650. Si bien iniciaron un recurso de amparo y una jueza había establecido que hasta el 17 de abril el hospital debía reemplazar a los que dimitieron para que pudieran dejar de hacer las guardias, luego una resolución de la Corte de Justicia suspendió ese fallo.

"Se normalizaron las guardias. Para el acuerdo que pactamos, partimos de la premisa de que el valor de la guardia ministerial es inamovible, porque es una acción que se concreta a partir de una paritaria", dijo ayer el gerente del Materno, Carlos Moreno.

El médico explicó que, sobre el valor inamovible de la guardia, el hospital paga un incentivo y un adicional para esas horas; por lo que con esa ayuda el valor de la hora guardia cotiza de lunes a viernes en 440 pesos y los fines de semana en $560. Estos montos quedaron de esta forma luego del 38% de aumento que obtuvieron los estatales en la paritaria, según dijo.

"El pedido de ellos era 650 pesos, por lo que para arribar a ese monto, mediante este acuerdo, nosotros vamos a incrementar el valor del adicional y el incentivo de guardia en forma escalonada, hasta llegar al valor solicitado", afirmó Moreno, quien aclaró que esto se logrará en dos meses.

Fin de semana

Este fin de semana largo fue una prueba de fuego para testear la atención en la guardia del hospital referente del norte del país, y hasta el gerente reconoció que fue difícil.

"Habitualmente la guardia está compuesta por entre 5 y 8 personas. Y ahora fueron cuatro, tres, y hasta dos médicos. Se resintió la espera, por la magnitud del trabajo que tuvieron que hacer los jefes y el personal que conseguimos para que trabaje", reconoció Moreno.

Consultado sobre si todos los médicos aceptaban las condiciones del acuerdo y daban marcha atrás en las renuncias, el gerente afirmó que entendía que los profesionales que firmaron el acuerdo tenían la autoridad y el consenso de sus pares para plasmar el acuerdo.

Y respecto de los amparos que están presentados en la Justicia, afirmó que si los trabajadores retiran la presentación que hicieron; el Ministerio de Salud tendrá igual actitud y levantará el amparo que presentó en su momento.

Justino Ustarez es dirigente sindical y miembro de Aspromin. Ayer señaló que no estaba conforme con el acuerdo que firmaron algunos representantes con los directivos del hospital, porque el acta no tenía las cosas que ellos venían solicitando; por lo que todos los pasos que se sigan van a ser analizados por los asesores legales de este sector.

Sin embargo, reconoció que se tenía que llegar a un acuerdo para poder prestar un servicio normal para los que menos tienen y recurren al hospital público. Al tiempo que aseguró que ellos fueron perseguidos y que desde Salud quieren dividirlos.

Asamblea, a las 10

Desde la Asociación Profesional del Materno Infantil señalaron que hoy, a las 10, habrá una asamblea, donde los profesionales que renunciaron dejarán clara su postura sobre el acuerdo que se dio a conocer ayer desde el hospital.

“Hay dudas y tenemos que ver si todos estamos de acuerdo. También tiene que analizar el documento nuestro asesor legal”, dijeron los médicos.