Pymes piden que frenen embargos de cuentas por atraso en pagos de deuda

La situación de las pymes en la provincia es cada vez peor: llegaron a una situación límite. La asfixiante presión impositiva, la estrepitosa caída del consumo, las cargas laboras y la imposibilidad para financiarse son algunos de los inconvenientes que deben sortear los que están en la conducción de una empresa.

Solana López Fleming, presidente de la Cámara Pyme, en diálogo con El Tribuno, habló sobre la medida que puso en marcha Rentas de poder pagar con tarjeta de crédito y en cuotas. Dijo que fue una propuesta que la Cámara Pyme le había solicitado al Gobierno.

"Nosotros le planteamos a Diego Dorigato (actual secretario de Ingresos Públicos) que nos dé esa posibilidad, para no quedar como deudores, ni que nos aumente el riesgo fiscal para ir paliando la situación", agregó la representante de las pymes.

Para López Fleming, la situación de las pymes es "complicada", sobre todo en un contexto donde bajó la recaudación provincial. "Eso es un montón, calculo que es fruto de la caída en las ventas y que la gente esta complicada para pagar", agregó.

En los últimos meses, para los empresarios es cada vez mas difícil pagar las obligaciones tributarias. Esta situación hace que suba el riesgo fiscal en las empresas y Rentas las califique con alto riesgo y eso genera que hayas más retenciones bancarias o embargos.

"Eso complica más a las empresas y es algo que le estamos pidiendo al Gobierno, que paren las retenciones porque nos inmovilizan la plata que nosotros podemos usar para comprar. Por lo menos, los que tienen alto riesgo que no les hagan las retenciones porque es capital de trabajo, a los que estamos bancarizados no nos retengan durante todo un mes el capital de trabajo porque podríamos utilizarlo", comentó la titular de la Cámara Pyme de Salta.

Caída en ventas

El organismo viene denunciando desde hace tiempo que la caída en la ventas se va profundizando de a poco. El descenso empezó en el 2016, de a poco, pero durante este tiempo fue una declinación que el sector pudo recuperarse en ningún momento.

"Dentro de la cámara hay empresas que nos avisan que no dan más y que están viendo cómo sostenerse. Uno no es que no paga para poner la plata en plazo fijo o comprar dólares, no estamos especulando, lo menos que queremos es que nos califiquen con alto riesgo. Para nosotros es todo una complicación porque se nos cortan las cadenas de pago, ser deudor con el Estado es una gran problema", enfatizó Solana López Fleming.

Al finalizar, la titular de la Cámara Pyme consideró que la medida es "un buen salvataje" que da un poco de alivio y respiro a los empresarios, sobre todo para los que están en un "estado de ahogo".

"Poder entrar en un plan de pagos eso está bueno. Lo peor es que todo este tipo de cosas, cuando uno empieza a no poder pagar, te van expulsando a la informalidad y uno hace lo posible para mantenerse en la formalidad", señaló la dirigente.