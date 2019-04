¿Bullying en una escuela?: "A mi hijo le cortaron o se cortó el pelo pero con una máquina"

"A mi hijo le cortaron o se cortó el pelo pero con una máquina, no con una tijera de papel. Lo retiré así de la escuela y nadie me avisó nada, ustedes me lo devolvieron así", le reclamó ayer a las directivas de la escuela Urquiza el padre del nene de seis años que a la salida de clases apareció con una franja rasurada en la cabeza.

Ayer, por la red social Facebook se viralizó una fotografía de cómo había quedado la cabeza del alumno de primer grado del turno tarde de la escuela céntrica. Además, en la publicación se advierte que el niño fue encerrado en el baño del establecimiento, donde le cortaron el pelo. El hecho provocó gran indignación en la comunidad salteña por la violencia escolar que podría estar viviendo el pequeño.

En diálogo con El Tribuno, Emanuel (se preserva el apellido), que es el papá, relató cómo sucedieron los hechos el lunes 15 de abril. "Cuando ese día lo busqué de la escuela mi hijo salió al último, con una gorra puesta. Le dije que se la saque y cuando se la quitó me di con el corte... Le pregunté quién le había hecho eso y me dijo que nadie, que se había cortado él". Se fue nomás porque no estaba el maestro.

Cuando lo llevó al peluquero para pelarlo le dijeron que eso no era un corte con una tijera de papel, sino con una máquina. Ante la angustia, consultó en total con tres peluqueros, todos coincidieron en que fue con una máquina rasuradora.

Al día siguiente Emanuel junto con su esposa se presentaron en la institución para hablar con el docente. Este solo le dijo que lo vio al niño con la tijera en la cabeza, que lo mandó a la vicedirección y les pidió que hablen con la vicedirectora.

Una vez con la vice, ella les dijo que el maestro le había mandando al alumno por mal comportamiento y no por el corte de pelo. Cuando los padres le aclararon que fueron por el pelo, la vicedirectora, según Emanuel, le contó que su hijo le había dicho que fue así desde la casa. "Le respondí que si me estaba tomando el pelo y por qué la escuela no me llamó para avisarme. No me cabe en la cabeza que el maestro no haya visto que él se estaba cortando el pelo porque no es un mechoncito, tiene una franja", reclamó el hombre.

Tras plantear que el corte se hizo con una máquina y no con una tijera común, hasta la misma vicedirectora habría admitido que también le pareció lo mismo. El hecho es que el tutor planteó: "Yo necesito saber quién le dio la máquina para cortarse el pelo. Así como han ingresado una rasuradora pueden ingresar cualquier cosa en la escuela".

A pesar de la situación que está viviendo, Emanuel aclaró que no sabe cómo llegó la foto de su hijo a los medios de comunicación y que él no conoce al autor de la publicación en Facebook. "De mi boca no salió nunca que a mi hijito lo amenazaron de muerte en el baño ni nada", aseguró luego de que la misma directora de la escuela Urquiza le insinuara que el nene no salió así de la escuela, que seguramente él le había cortado más el pelo.

Ahora el niño está pelado. Luego del incidente siguió yendo a clases y ayer lo operaron, por lo que va a faltar unos días. "Mi hijo no dice nada. Pero atando un par de cosas que las habíamos dejado pasar estamos muy mal con mi esposa. En una oportunidad ellos tenían que dibujar la escuela, mi hijo dibujó la escuela y la pinto toda de negro y le dijo a mi señora que era la casa del terror. Otra vez vi que tres compañeros lo tenían de la solapa del guardapolvo en el recreo".

Educación niega



Desde el Ministerio de Educación de Salta negaron rotundamente que el caso del nene de la escuela Urquiza haya sido de bullying. Aseguraron que se trató de un “juego”.

La supervisora general de Educación Primaria, Olga Flores, de acuerdo a lo que le manifestó la directora a la supervisora zonal Delia Saiquita, la situación sucedió el lunes 15 de abril y existe una acta labrada con el padre del niño al día siguiente, el 16. Según ese registro, “el mismo niño se habría cortado el pelo con una tijera jugando en el aula. Dicen que estaba presente el maestro”, aseguró Olga Flores. Agregó que al día siguiente “el papá se presentó en la escuela molesto, pero ese mismo 15 el hermanito le había dicho al profesor de educación física: ‘Mire cómo se cortó el pelo mi hermano’, y se reían los dos hermanitos. Lo que le informaron de inmediato a la vice”.

Todo eso se le comenta al padre y se deja asentado en el cuaderno de novedades, recordó la supervisora. “Hay compañeros de testigos, el mismo profesor de educación física que lo vio ese día, y otra cosa, dicen que el niño no fue rapado como se lo ve en la foto”, lanzó.