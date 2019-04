Floja presentación de Outes indignó a los diputados

Sabor a poco. Esa frase es la que define lo que dejó la presencia de Pablo Outes, titular de la Cooperadora Asistencial de la Capital, en una reunión con diputados provinciales.

Los legisladores señalaron que, además de vivirse momentos de tensión, el también funcionario municipal no aportó muchos datos sobre cómo está llegando la Cooperadora a los sectores más vulnerables, más en tiempos de crisis.

Outes solo especificó que el presupuesto anual con el que cuenta es de $370 millones de pesos, de los cuales un 48% está destinado a políticas alimentarias, un 38% se gasta en personal y el restante 14% va a parar a programas de prevención y formación, programas deportivos y convenios con diferentes entidades, etc.

Los legisladores le apuntaron porque no supo señalar cuántas personas se incorporaron a los comedores o comenzaron a pedir ayuda, con la crisis económica que se profundiza.

"Lo llamamos a Outes para que explique todo lo que aporta la Cooperadora para combatir la pobreza y la indigencia, pero no aporto nada", dijo más duro el diputado Manuel Santiago Godoy.

El legislador aseguró que lo llamaron para que dé un informe y no para hacer una auditoría. "Solo queríamos saber cómo trabajan en los comedores, merenderos y la entrega de remedio, cómo llegan a los más pobres", sentenció.

En los últimos días, en el Concejo Deliberante de la ciudad se había cuestionado el nombramiento de un trabajador de la Cooperadora, el cantante de cumbia Willy Campero, de quien señalaron los ediles no se presentaba a trabajar. Sobre este punto, Outes aseguró ayer que "no sabía de las acusaciones", pero sí lo reconoció como empleado. Otra de las críticas que se plantearon es que no dio detalles de otros programas clave de la Cooperadora como la farmacia social y el albergue social.

Lo que viene

Como no dio las explicaciones necesarias, el presidente de la Cámara de Diputados señaló que ahora le enviará un cuestionario para que envíe las respuestas por escrito.

A fin de año desaparecerá el impuesto que se paga para mantener a las cooperadoras asistenciales en los municipios, por lo que tendrá que haber una reestructuración del sistema, en cuanto a las prestaciones y el personal que hoy en día trabaja en los organismos.

Si bien desde la Provincia señalan que ya están trabajando con los municipios, poco se sabe sobre el tema. Según Godoy, el actual presidente tampoco aportó nada sobre cómo será el futuro de la Cooperadora.

Este organismo emplea en la actualidad a poco más de 250 personas.

En Diputados hay un proyecto de Mario Vilca y Lucas Godoy, para que el 0,5% del total de lo que se recaude por ingresos brutos (sin aumentar el gravamen) sea destinado a cubrir las necesidades de todas las cooperadoras de la provincia. La idea también es que esté en manos de las asociaciones civiles.

Sobre el manejo, el diputado Julio Moreno considera que las cooperadoras tendrían que ser controladas por los concejos deliberantes, y que el presidente de las mismas tiene que ser un concejal opositor.

"A los municipios hay que darles más dinero de coparticipación, porque en la actualidad la dependencia que tienen los intendentes con el Gobierno provincial es tremenda", dijo el diputado.

Al tiempo que analizó que se debería pasar de los actuales 13,5% que se destina de coparticipación a un 18 o 20%. "Eso les servirá para que tomen decisiones y no dependan tanto de la Provincia. Pero hay que controlarlos más", dijo.