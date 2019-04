Nacho Fernández: "No pienso en la Selección, solo en River"

El volante Ignacio Fernández refirió hoy, tras la victoria de River ante Palestino en Chile 2 a 0, que le permitió la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, que “en el segundo tiempo el equipo no la estaba pasando bien pero se pudo 'liquidar' el resultado al final”.

Fernández, autor del segundo gol en el triunfo riverplatense, reseñó que ”fue un partido difícil, pero se sabía que iba a ser así”, y analizó que el rival “presionó mucho y la idea era ir por los costados, algo que a veces se logró y otras no”.

El mediocampista señaló que en el plano personal no piensa "en la selección, sino en hacer las cosas bien en River”, aunque reconoció que “estar en una convocatoria sería muy lindo”.

En tanto Javier Pinola, el otro goleador de la noche, admitió que “se hizo bastante dura esta fase” y aseguró que el equipo “hoy vino a jugar como sabía, a buscar la clasificación”.

“Los pequeños detalles abren los partidos y lo supimos aprovechar”, indicó Pinola, quien aclaró que su gol, entrando por atrás tras un centro desde la izquierda, “no fue una jugada preparada”.

“Pudimos haber hecho más goles”, se lamentó el defensor, quien consideró que “la efectividad es muy importante y siempre se remarca eso”.

Pinola terminó con un golpe en la rodilla izquierda y sobre esa lesión informó que “el médico dijo que la molestia durará bastante tiempo, pero no impedirá que siga jugando”.