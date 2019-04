VIDEO Un conejo de Pascua se agarró a las piñas con un hombre que agredía a una mujer

Para muchos las Pascuas son una gran oportunidad para encontrarse con los seres queridos, comer huevos de chocolate, rosca y pasarla bien. Para otros, en cambio, es un día perfecto para disfrazarse de conejo y salir a la calle a defender a los inocentes.

En el video se puede ver cómo un hombre agrede a una mujer. El conejo primero intenta separar, pero después comienza a golpear al señor, que recibió varias piñas. ¿Cómo terminó la historia? El “héroe pascual” recibió felicitaciones de la gente que observó la secuencia y realizó un “bailecito” para celebrar su victoria. La situación terminó con un policía que intervino para terminar con la escaramuza.

EASTER BUNNY BEATDOWN: A person dressed as the Easter bunny was caught on camera hopping into a fight on Easter Sunday in Downtown Orlando. 👀



STORY: https://t.co/b1WYqsi79u pic.twitter.com/P9nsLoOAXK