Neymar: “Barcelona es un club que siempre me ha apasionado y aún me apasiona”

Neymar afirmó que Barcelona de España, donde jugó entre 2013 y 2017, es un club que lo apasionó siempre y que mantiene ese sentimiento aún.

“Me fui porque buscaba un nuevo desafío, ganar y buscar algo nuevo. Quería encontrar nuevas dificultades, pero el Barça es un club que siempre me ha apasionado, aún me apasiona”, indicó el actual delantero de París Saint Germain de Francia en declaraciones a Fox Sports de Brasil.

“Fue muy difícil marcharme de allí, hubo momentos en los que incluso dudé y dije que no me iba. Así estuve hasta dos semanas”, agregó el crack del seleccionado brasileño.

De esta manera, Neymar expresó su cariño por el club catalán, donde mantuvo una amistad estrecha con el astro Lionel Messi, pero los dirigentes de Barcelona no quedaron conformes con su partida.

Neymar también confirmó que jugará la próxima Copa América que desarrollará en Brasil del 14 de junio al 7 de julio.

“Voy a disputarla. Ya volví a jugar. Estoy aquí, a la espera (de ser convocado por el entrenador brasileño Tite). Tenemos que hacer fuerza para ir hasta el final de la Copa América. Si vamos a la final seremos campeones. Así como lo dije en los Juegos Olímpicos asumo la responsabilidad y pueden echar el equipo en mi espalda que vamos a ser campeones”, agregó Neymar quien retornó al equipo francés el pasado 21 de abril luego de una larga inactividad.

Por otra parte, Neymar expresó su voluntad de jugar en Flamengo, pero también de su vuelta a Santos, el club donde se inició como futbolista: “tengo un amor por el Santos que es inexplicable y, con seguridad, cuando regrese a Brasil pasaré por el Santos nuevamente”.

Finalmente, el crack brasileño consideró al volante belga Eden Hazard como un “un jugador diferente” y que le gustaría ser su compañero: “tiene un estilo de juego similar al mío. Seríamos una pareja que haría ruido”.