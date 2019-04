Por la ida de los octavos de la Copa de la Superliga ante Estudiantes, desde las 20, en el estadio Ciudad de La Plata. Transmite TNT Sports. En la academia no jugará Licha López, por lesión.

Debuta el campeón, Racing, sin su as de espadas

Racing Club, vigente campeón de Superliga, visitará hoy a Estudiantes de La Plata en el partido de ida por los octavos de final de la Copa de la Superliga, con la significativa ausencia de su lesionado emblema y capitán Lisandro López.

Se jugará en el estadio Ciudad de La Plata, a las 20, televisado por TNT Sports y con el arbitraje de Fernando Echenique.

El desquite será el sábado 4 de mayo en Avellaneda, también a las 20 y ambos partidos sin público visitante. El ganador jugará en cuartos ante el vencedor de Unión - Tigre.

Tras 20 días de inactividad, debutará Racing en la Copa de la Superliga tras saltearse los 16vos. de final, por estar entre los seis primeros del torneo, ante Estudiantes.

Racing tratará de dejar atrás el festivo clima que trajo aparejado el reciente título y deberá concretarse en un nuevo objetivo, tal como lo dijo su entrenador Eduardo Coudet sin conformarse y yendo “por más”.

Ese será todo un reto para Racing, el enfocarse en un nuevo desafío sin “dormirse en los laureles” procurando recuperar el hambre de ganar.

El otro reto que se vislumbra en el horizonte será disimular la ausencia del símbolo del equipo, Licha López, quien estará ausente (distensión en el sóleo de la pierna izquierda) en los dos cotejos.

López es la pieza fundamental del equipo campeón, sólo faltó en el cotejo ante Patronato en Entre Ríos (3 a 0) en la campaña que derivó en el título, por su nivel de juego, el poder de goles -con 17 tantos fue el máximo anotador de la Superliga- y su ascendencia sobre el resto de los compañeros.

El delantero es irremplazable en Racing, ningún hombre puede igualarlo a la hora de aportarle atributos al equipo y su sustituto está en duda ya que Cristaldo se repone de un traumatismo en una rodilla y de no estar a punto podría debutar el colombiano Casierra, de 22 años, a préstamo de Groningen de Holanda.

Este Racing se le opondrá el Estudiantes que dirige Gabriel Milito, hermano del mánager de la academia, Diego, que en la fase previa eliminó a Banfield. El pincha presenta un plantel con juveniles de gran futuro y buen presente, acompañados con gente experimentada.

El pincha de Milito sabe que a Racing no deberá darle espacio, buscará presionarlo y quitarle dinámica a la zona media, retroceder con orden y tapar las incursiones ofensivas de los laterales.

En Racing no jugará el lateral chileno Mena, lesionado, ingresando por el Soto; mientras que en Estudiantes Bazzana irá en reemplazo del suspendido Schunke en la zaga y en la ofensiva la duda sería Retegui o Fernández.

Lanús recibe a Vélez

Lanús, que alterna buenas y malas actuaciones, recibirá a Vélez, que suele bajar su rendimiento fuera de Liniers por los octavos de la Copa de la Superliga. Se jugará a las 17.45 en cancha de Lanús, con arbitraje de por Fernando Espinoza. Televisa Fox Sports Premium.

Probables formaciones

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Nicolás Bazzana, Gonzalo Jara y Facundo Mura; Enzo Kalinski, Nahuel Estévez e Iván Gómez; Manuel Castro, Mateo Retegui o Gastón Fernández y Matías Pellegrini. DT: Gabriel Milito.

Racing: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti y Alexis Soto; Marcelo Díaz, Augusto Solari, Guilermo Fernández y Matías Zaracho; Jonatan Cristaldo o Mateo Casierra y Darío Cvitanich. DT: Eduardo Coudet.

-

Lanús: Matías Ibañez; José Luis Gómez o Gabriel Carrasco, Rolando García Guerreño, Tiago Pagnussat y Nicolás Pasquini; Guillermo Acosta, Facundo Quignón, Marcelino Moreno y Tomás Belmonte o Pablo Martínez; Lautaro Acosta y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Vélez: Lucas Hoyos; Gastón Díaz, Lautaro Gianetti, Hernán De la Fuente y Brian Cufré; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez y Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Leandro Fernández y Matías Vargas. DT: Gabriel Heinze.