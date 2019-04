Sigue el paro municipal y denuncian usurpaciones

La ciudad es un caos. De la tranquilidad absoluta de hace tres años, a estos días de furia y atropellos a la razón. En medio de la incertidumbre por la falta de pago del bono de 5 mil pesos a los empleados municipales de Rosario de Lerma, se sumó una ola de movimientos de ocupaciones ilegales de terrenos en un barrio municipal, y las antojadizas versiones propiciadas por las new fakes (noticias falsas) de las redes sociales que aseguran la llegada de un cuerpo de elite de Gendarmería para reprimir a municipales y usurpadores en esta ciudad.

Aquellos días de sosiego parecieran acabados. Los rosarinos están imbuidos en el túnel del tiempo, con esas tristes jornadas de conflictos, con tomas reiteradas del edificio municipal y destituciones ocurridas hace años.

Desde entonces a la fecha han pasado varios años. Los tres días de paro de los tres gremios municipales han sido aprovechados por manos extrañas para infundir temor en la población. El edificio municipal este viernes seguía custodiado por lo menos con treinta uniformados de Infantería de la Policía de la Provincia.

"Nuestra manifestación es en las afueras de la municipalidad. No vamos a tomar la comuna como se anda diciendo por ahí. Queremos que nos paguen los 5 mil pesos del bono. En otras municipalidades de la región ya pagaron. En cuotas o de contado. Nosotros no podemos cobrar porque no hay dinero. Otros dicen que la Provincia envió dinero para este pago del bono por única vez. No sabemos quién dice la verdad", contó Francisco Choque, delegado local de ATE.

Este viernes se esperaba un dinero extra de la Provincia, el cual sería utilizado para pagar el bono de 5 mil pesos. "Llegó dinero pero es parte de la coparticipación para afrontar otros compromisos de la comuna. Este bono se debe solventar con dinero extra que no tenemos. Estamos viendo la salida a este conflicto", sentenció Mauro Martina, asesor legal de la comuna rosarina.

El abogado fue más allá de esta explicación sobre la falta de fondos e indicó sobre las ventajas políticas aprovechadas por algunos sectores a partir de este conflicto municipal. "Justo cuando ocurre esta protesta, surgen usurpaciones, versiones de nuevas represiones y planteos de ingobernabilidad".

Martina señaló que el intendente Jarsún está buscando fondos nacionales para afrontar este pago. "Algunos pagaron porque se siguen endeudando. Nosotros no debemos a nadie". Y añadió a modo de pregunta: "¿Quieren una administración como la anterior, con deudas y denuncias de irregularidades, o un municipio saneado y sin problemas?".

Muchos dueños para un solo lote

Las denuncias por usurpación se repiten en el barrio Islas Malvinas

El espíritu utópico de las usurpaciones dejó enfrentados a pobres contra pobres en el loteo municipal, conocido como barrio Islas Malvinas. Con diez años de creación, todavía existen tres a cuatro dueños por terreno. Algunos con tenencias provisorias y otros pagando sus cuotas en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). El miércoles comenzaron los movimientos de familias usurpadoras en este barrio. La Policía acordonó y comenzó a controlar a los vehículos que transportaban materiales de construcción. “En este barrio hay muchas irregularidades. Gente sin papeles que comenzó a construir su casa. Otras familias con papeles, pero sus terrenos están tomados por otros que también tienen papeles. Los políticos se aprovecharon de la necesidad de la gente”, contó Mariel Medrán a El Tribuno. La policía relevó en este barrio familias que no son de Rosario.