Piden que se reconozca la delicada situación por el dengue

Entre los manifestantes que la noche del viernes recorrieron las calles céntricas de Tartagal pidiendo que el Gobierno de la provincia atienda el brote de dengue en esa región, no pasó desapercibida la presencia de profesionales médicos que prestan servicios en sanatorios privados pero también en el hospital Juan Domingo Perón. La médica pediatra Luisa Oroño es una conocida profesional que se jubiló en el hospital Juan Domingo Perón, pero sigue trabajando en una clínica privada de Tartagal y fue la persona que explicó con meridiana claridad cuál es la situación que se vive desde el punto de vista sanitario y epidemiológico en Tartagal y localidades vecinas y se refirió a las carencias del hospital Perón que no puede dar respuestas a la población, saturados como se encuentran los servicios de guardia, internación, clínica médica, laboratorio y otros.

Oroño hizo uso de la palabra a pedido de los delegados sindicales que requerían que un profesional médico diera a conocer a la multitud de tartagalenses que integraron la marcha cuál es la situación real.

Oroño precisó que "estamos viendo las falencias del hospital y todos los días tenemos en la clínica pedidos de los pacientes; nos piden por favor ser atendidos en la parte privada pese a no tener obra social, que les hagamos los análisis y cuando les preguntamos porqué no se hacen en el hospital la gente responde que tienen que ir a las 4 de la mañana a sacar un turno pero al momento de tomarle la muestra le responden "estamos en epidemia y ya no se hace más los análisis" porque además no hay reactivos para confirmar. Directamente -precisó Oroño- se considera que tiene dengue pero lo peligroso es que puede tratarse de otra patología".

La médica pediatra consideró que "la capacidad asistencial del hospital ya claudicó, no hay más lugar. Hay que buscar alternativas sean internaciones domiciliarias, afectar algunos sectores del viejo hospital sobre todo para darle cobertura a la gente que no tiene obra social. Aunque también -dijo- en el sector privado el tema ya colapsó porque hay que decirle a los pacientes vengan mañana a ver si se dá algún alta para que haya una cama disponible".

La doctora Oroño

Largas esperas

La médica precisó que a los pacientes con dengue “es necesario hidratarlos porque los que he visto no podían ingerir ni un sorbo de agua; en esta oportunidad (la epidemia) se presenta un cuadro gastro intestinal que en anteriores brotes epidémicos no se daba. Necesitamos que se reconozca la situación y que venga gente preparada a darnos una mano”.

Otra de las personas que se expresó fue una enfermera ya jubilada que prestaba servicios en el hospital Perón.

Visiblemente emocionada la mujer relató que como en el hospital “la gente espera horas para ser atendida, van a mi casa para que yo los atienda, les ponga suero y los controle porque el temor es la deshidratación”.