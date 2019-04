Isabel Macedo contó cómo se imagina como primera dama

En más de una oportunidad, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey (49), aclaró que desea convertirse en Presidente de la Nación. Su esposa, Isabel Macedo(43), declaró que lo apoyará en su deseo. Junto a la hija que tienen en común,Isabelita, conformaron un unido clan que va para adelante con entusiasmo.

En diálogo con la revista Caras, la pareja habló sobre cómo cambiarían sus vidas si Juan Manuel lograra llegar a la presidencia. "¿Cómo será Isabel Macedo como Primera Dama?", le preguntó el periodista. "¡Amorosa!", contestó él. Por su parte, la actriz respondió: "¡Una Primera Dama espectacular! (Bromea). Ahora, en serio... No es algo en lo que esté pensando. Yo no sé proyectar, siempre vivo el momento y falta un montón".

Sincera, Macedo explicó por qué no quiere pensar demasiado sobre lo que pasaría si su esposo fuese Presidente. "Prefiero pensar en que a Juan Manuel le vaya bien como Presidente de la Nación, no en lo que me suceda a mí. Ser la Primera Dama no me cambiaría. A él, ser Presidente sí, porque tendría un montón de responsabilidades, más de las que tiene ahora", contó.

Además, la actriz aclaró por qué su forma de ser sería la misma en caso de llegar a ser Primera Dama: "En mí serían todas cosas que me dan placer y que vengo haciendo desde siempre. Pensá que yo tejo para hospitales con mi mamá desde que tengo 12 años. Sería la misma Isabel, pero más feliz si a Juan le fuera espectacular".

Si bien Isabel prefiere no hacer proyecciones, cerró los ojos y se imaginó como Primera Dama. ¿Qué haría? "Sería lo más yo misma que pueda. Si el proyecto de Juan Manuel es ser Presidente, el mío es que nosotros, como familia, estemos juntos. Queriéndonos, cuidándonos y protegiéndonos", contó.

Antes de cerrar, la actriz reveló cómo ve a la esposa de Mauricio Macri, Juliana Awada, en su rol: "¡Es divina!".