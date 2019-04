El PAMI desatiende a un abuelo postrado de 96 años

Desde el 17 de abril, don Carmen Navor Peruggini espera la autorización del PAMI, para continuar con la atención en la modalidad de "internación domiciliaria", brindada por la prestadora Mater Dei.

Don Carmen tiene 96 años, es jubilado y se encuentra en estado crítico. Está sordo, ciego, inválido y tiene una gran herida en su cabeza, la cual debe ser curada en forma diaria por los enfermeros.

Caída del sistema, viaje del doctor, licencia del secretario, son algunas de las excusas que el PAMI le brindó a su hija, quien está a cargo del abuelo. Ana Peruggini, docente jubilada, de 66 años, tiene problemas de corazón y columna.

Una odisea

La jubilada relató a El Tribuno la odisea que está pasando desde hace más de catorce días.

"El diecisiete de este mes me quedo sin los servicios de Mater Dei porque había que renovar un papel. Mi hermano fue el día que vencía para renovar todos los papeles, ya que yo me encontraba internada en Salta. Él realizó los trámites correspondientes, le recibieron toda la documentación, que incluía la historia clínica, análisis, fotos, y todo lo que indica el protocolo", señaló Ana Peruggini.

"Todo este trámite fue presentado en tiempo y forma, como correspondía. Ya que antes no los recibían. PAMI te exige que sí o sí hay que presentar todos esos papeles el día que vence: ni antes, ni después. Entonces mi hermano presentó todo ese día, el 17 de abril, que era el día del plazo".

"Ese día, el doctor Aguirre, médico auditor de PAMI, le firmó el papel a mi hermano y le dijo que ya pasaban los papeles a Salta", manifestó la docente jubilada. El médico auditor atiende en Rosario solamente dos días a la semana, por lo que los abuelos quedan sin médico el resto de los días.

"El doctor Aguirre, lamentablemente atiende solamente dos días a la semana y hasta en eso dependemos de Metán; una vergenza", manifestó indignada.

"Cuándo van a poner en Rosario un médico que atienda todos los días y conozca la realidad del pueblo. El doctor que tenemos acá si no está a veces de vacaciones, está de licencia, o está de viaje. La cuestión es que estamos desatendidos", se quejó.

"Mientras tanto iban pasando los días y la autorización para la internación domiciliaria, por uno u otro motivo, no llegaba ni llegó nunca. Seguía yendo a PAMI y me decían que el doctor no atendía el teléfono, que no tenían novedades de nada, que la computadora estaba rota. Mi papá tiene enfermera una vez a la semana, un médico por mes, y él está postrado en una cama. Está ciego y tiene una herida sangrante en la cabeza, por lo que tiene que ser curado el resto de los días. Por eso tengo que pagar, de manera particular, el resto de los seis días de la semana. Si tengo que depender de PAMI, mi papá estaría peor de lo que está".

Ni en Salta capital

"Desde el 17 de abril que peregrino todos los días buscando una solución. Hasta hemos mandado una abogada a Salta para ver si me solucionaba este problema, y le dijeron que el doctor Ola Castro estaba de licencia, que el doctor Sibila estaba en Córdoba y que como ellos no están nadie puede firmar para la autorización. Mientras tanto, la doctora Medrano se lava las manos. Esas son las respuestas que tuve hasta acá".

Finalmente, la jubilada dijo: "Espero que al hacerse pública esta situación, y la de tantos abuelos, tomen cartas en el asunto y me den una solución urgente", concluyó.

Con casi 40.000 habitantes en Rosario de la Frontera, solo autorizan 32 internaciones domiciliarias por mes.

Los afiliados, la mayoría adultos mayores, piden que haya un médico de cabecera de lunes a viernes.