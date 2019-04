Tras la destitución, se abre en ADP otro "campo de batalla"

La novela de la Asociación Docente Provincial (ADP) continuará hoy escribiendo sus páginas sobre la convulsionada sucesión de la ahora ex secretaria general Patricia Argañaraz.

La historia de la maestra de nivel inicial, que vino del norte provincial ahora seguirá en manos de la Justicia, donde está involucrada en causas que van desde la malversación de fondos sindicales hasta el "apriete" a los afiliados.

En tanto que, en la ADP, la historia sindical se transfigura en un nuevo campo de batalla en donde se disputarán la conducción del sindicato más grande de la provincia.

Por un lado, la comisión directiva quedó (hasta ahora) intacta y luchará por seguir en la conducción brindando como argumento principal la sucesión legal y constitutiva del gremio docente. Esto es: cayó la cabeza y tiene quien la reemplace. En este caso es Viviana Figueroa, quien hasta el sábado al mediodía fue la secretaria adjunta y ahora está a cargo de todo. Jorge Amaya quedó como adjunto y Jorge Cerutti como secretario gremial y de actas.

Esta es la misma estructura que siguió tras la muerte de Virgilio Choque. Argañaraz era la adjunta y quedó al frente del sindicato tras el trágico accidente vial de Choque en el 2012. Ese núcleo duro de sustentabilidad política siguió las cuestionadas políticas de Choque y continúa ahora trascendiendo inclusive a Argañaraz. Es por eso que el sábado, en la asamblea, los gritos y cánticos del "que se vayan todos" se hicieron escuchar.

A Figueroa no se le conoce la voz y dijeron que no habla con la prensa por cuestiones de salud. No se sabe muy bien su destino.

"En nombre de la comisión directiva expresamos el inmenso agradecimiento a nuestros afiliados que vinieron desde toda la provincia para asistir a la asamblea y por las muestras de afecto y apoyo. Este gesto nos compromete a trabajar con mayor responsabilidad institucional y compromiso gremial, por ello estamos convencidos de que se inicia una etapa que denominamos ­ADP, en acción!", dijo Cerutti en un comunicado de prensa.

"A esta nueva etapa la denominamos de reconstrucción y es para darle mayor credibilidad, confianza y participación a los afiliados. Nosotros pensamos que cuando se eligió a Argañaraz no se lo hizo por su nombre sino por el proyecto, y la comisión directiva va a seguir ese proyecto. Ya recibimos el apoyo de todos para destituir a Argañaraz, que tenía sus ambiciones personales. Ahora vamos por la regularización de nuestro gremio", dijo Jorge Cerutti en una comunicación telefónica. Sin embargo, no es todo así como lo plantea el flamante secretario gremial y de actas de la ADP.

Hubo festejos de todos los sectores por la destitución y la desafiliación de Argañaraz.

Las bases están desconcertadas y temen que siga una "burocracia sindical".

"Estamos festejando a medias, porque no logramos hacer todo lo que queríamos. Estuvimos planteando (el sábado) la ampliación de la orden del día para votar por la destitución de toda la comisión directiva. No se pudo, pero ahora arranca una nueva lucha", dijo Carmen Venencia, de Docentes Unidos de Salta.

Un año movido

La iniciativa de los docentes, que lucharon como autoconvocados por los salarios contra el Gobierno y contra la estructura de Argañaraz, era la de establecer en asamblea una junta interventora con tres miembros que en diez días llamen a elecciones con un plazo de noventa días.

"Nosotros entendemos que a esta burocracia sindical no basta con cortarle la cabeza. Debemos intervenir a toda la comisión directiva, pensamos que a fines del año pasado recién se dieron cuenta de las irregularidades y ahí denunciaron. Esta estructura viene desde los tiempos de Virgilio Choque, con todas sus malas mañas. Es por eso que pedimos una auditoria interna e independiente, y por lo tanto rechazamos la intervención de Gobierno", dijo Venencia.

Adelantaron que hoy mismo ingresa en mesa de entrada de la delegación local de la Secretaría de Trabajo de la Nación una nota de impugnación. Solicitarán la realización de una nueva asamblea para decidir el destino de toda la comisión directiva.

En tanto que Cerutti dijo que no se amplió el orden del día en la asamblea porque "fueron una minoría y porque no les dan los números", concluyó.

Otra puja por la Junta

Referentes de los autoconvocados ya se están preparando también para la lucha que se viene en las próximas elecciones de la Junta de Calificaciones de Méritos y Disciplina. Está previsto que los comicios se realicen el 31 de mayo. Tras la destitución de Argañaraz, habrá otra puja por ganar cargos en esa institución que se encarga de la designación de docentes.