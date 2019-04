Cortan la ruta 9/34 para exigir 157 casas

Familias humildes realizan cortes de tránsito sobre la ruta nacional 9/34, para exigir la construcción de casas, en terrenos que adquirieron en la zona oeste de Metán.

Se trata de integrantes de la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna, quienes dijeron que llevan años esperando y que hay convenios y promesas incumplidas por parte del Gobierno provincial.

La institución es una organización civil sin fines de lucro que se constituyó con el objetivo de dar una solución al déficit habitacional de 157 familias que la componen, en las que hay algunas que llevan más de 20 años inscriptas en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), para tratar de poder acceder a una casa propia.

Con carteles, pancartas, pasacalles y una ruidosa batucada, un importante grupo de socios de la asociación cortaron, el lunes pasado, en varias oportunidades, el tránsito en la ruta nacional 9/34, en el acceso norte a Metán, a la altura del puente del río Conchas.

Antes de iniciar la protesta, en un confuso hecho, el presidente de la asociación, Alán Figueroa, fue agredido por el propietario de uno de los terrenos, que no está de acuerdo con su gestión. Luego Figueroa se dirigió a radicar una denuncia.

La protestas

Los miembros de la institución destacaron que "compramos con el esfuerzo de nuestro trabajo 5 hectáreas en las que realizamos mejoras y obras de infraestructura. En el año 2016 realizamos la donación al IPV, con cargo, para la construcción de viviendas para nuestros asociados. En agosto de 2017 el IPV firmó un convenio con la Subsecretaría de la Vivienda de la Nación, en el que Nación aportaba los 2/3 de la obra y el IPV 1/3. Desde octubre de 2017 la Nación giró el adelanto financiero para que se inicie la obra, pero hasta la fecha no empezaron los trabajos".

Con respecto a la situación actual, la asociación informó que: "El IPV dice que no inicia la obra porque Nación no actualiza los precios. La Nación giró $12.000.000 en concepto de adelanto financiero. Llevamos años de espera, se nos excluyó del último sorteo de viviendas en nuestra ciudad porque el inicio de las construcciones era inmediato. Esta operatoria con el IPV es la única forma de acceder a una vivienda digna. Hemos ayudado al Estado poniendo nuestro dinero para acceder a nuestra casa. No pedimos que nos regalen nada, sólo que se cumpla con el compromiso asumido. Basta de mentiras, inicio de obras ya".

Seguirán los cortes

Los protestantes advirtieron que los cortes de ruta van a continuar por tiempo indeterminado, hasta que reciban una respuesta concreta de las autoridades.

Los cortes del lunes se realizaron de manera intermitente y se fueron incrementando en la duración. Primero hicieron interrupciones de 15, 20 y luego de 30 minutos, en las que se formaron largas colas en ambos sentidos, hasta que se liberaba el tránsito.

La medida iba a continuar, ayer, pero una fuerte tormenta, impidió la concentración de los integrantes de la asociación.

"Estamos haciendo los cortes de ruta porque estamos hartos de las promesas. El IPV no se hace responsable de nuestras viviendas, pese a los compromisos contraídos, que son de público conocimiento. Las obras tenían que ejecutarse entre el 2017 y la mitad del 2018, ya estamos en 2019 y no se hizo nada", dijo Rita Giselle Moreno. "Nos quieren entregar terrenos con servicios y no estamos en condiciones de edificar. También ofrecen acceder a un crédito que no podemos afrontar", destacó. Ayer una integrante agradeció a los medios por el apoyo y adelantó que hoy serán recibidas por el ministro Yarade, quien les haría una propuesta.