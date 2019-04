Le amputaron las garras a una leona para que juegue con los niños

Desde el zoológico explicaron que la leona de 14 meses fue sometida a esta intervención para que los niños que visiten el parque puedan acercarse a ella.

También señalaron que el felino ha vuelto a estar frente al público tras unos días de recuperación y que las garras volverían a salir después de seis meses.

One of Many: A face of Sorrow. This 14-month-old lioness suffered unimaginable cruelty after she was declawed with garden shears in an amateur & dangerous medical procedure. With our help she’ll be rehabilitated by a team of specialized veterinarians https://t.co/9BZkjiNg4d pic.twitter.com/OTw5yTnCIv