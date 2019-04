Imputaron a la pareja chilena que dejó un "paquete sospechoso" en un hotel en Córdoba

La fiscal Graciela López de Filoñuk imputó hoy a la pareja chilena que dejó un paquete con un presunto artefacto explosivo en un hotel de la ciudad de Córdoba.

La pareja -el creativo Felipe Zegers y la arquitecta Gabriela Medrano- era indagada este miércoles por la Justicia Federal de Córdoba, mientras que la defensora oficial de ambos pidió que sean excarcelados.

Según trascendió, la fiscal Filoñuk imputó a Zegers y Medrano por el artículo 189 bis del Código Penal, referido a los delitos contra la seguridad cometidos con explosivos.

En tanto, el juez federal Hugo Vaca Narvaja ratificó este miércoles por la mañana su accionar en la detención por la presunta confección de un artefacto explosivo y destacó que "es una hipótesis que en cualquier lugar del mundo hubieran hecho una investigación" como la que está llevando adelante.

"El procedimiento que se llevó adelante es el del protocolo.

Es una hipótesis que en cualquier lugar del mundo hubieran hecho una investigación", sostuvo el magistrado.

En diálogo con Cadena 3, Vaca Narvaja rechazó las críticas que recibió luego de que amigos de los detenidos afirmaran que los trasandinos son reconocidos artistas que llegaron al país para participar del "contracongreso" organizado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y que se llevó en paralelo al Congreso Internacional de la Lengua Española (Cile).

En ese sentido, el magistrado remarcó que en la habitación del hotel en la que se habían hospedado los imputados había "un artefacto que llamó la atención de la gente que se dedica a los explosivos".

"Los perros identificaban que la valija podría tener explosivos. Ante la apariencia de los elementos se hizo una detonación. Después se verificó que se trataría de una batería.

Hipótesis

Todo esto genera una hipótesis de una posibilidad de un armado de un artefacto explosivo. Se toman recaudos ante la posible existencia de un evento de esta naturaleza y se actuó ante las hipótesis más severas", subrayó.

Respecto de los cuestionamientos a la investigación judicial, el juez aseguró que "el error garrafal no existe" en la detención de los chilenos.

"Estamos hablando de hipótesis que uno va investigando en la coyuntura. La otra versión se conoció recién ayer (martes) en las redes sociales, pero también tienen que ser verificadas, trasladadas al expediente", concluyó.

El artefacto sospechoso, que era una valija de aluminio que tenía una especie de ladrillo y una batería, había sido abandonado por la pareja en la habitación del hotel en el que se hospedaron en la capital provincial.

Tras el hallazgo del objeto, los ciudadanos trasandinos fueron arrestados en el barrio porteño de Palermo donde se encontraban, horas antes de que viajaran de regreso a Chile.

Amigos de los detenidos afirmaron en las redes sociales que el presunto artefacto explosivo era parte de una intervención que la pareja había realizado en el evento en Córdoba.

En tanto, Lucía Catalán, quien fue la que invitó a los artistas a participar del "contracongreso" de la Lengua, dijo en diálogo con Cadena 3 este miércoles, que los artefactos que tenían eran para reproducir la Declaración de los Derechos Humanos en Lenguaje Inclusivo y que dejaron la valija "porque no les servía".

"A la batería que tenía la compré yo misma, fui a una casa de audio en el Mercado Norte y obtuve una que cumplía con las especificaciones. La compré porque ellos no la podían trasladar en avión", sostuvo.

Además, Catalán agregó que: "Es completamente falso que se hayan ido sin pagar. Llamé a la encargada del hotel, dejaron una tarjeta válida antes de entrar y se fueron en tiempo y forma".