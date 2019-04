Pillud: "Lo bueno para Racing sería que Coudet siguiera"

Iván Pillud, defensor de Racing Club, sostuvo que tanto él como el resto del plantel van a estar “agradecidos durante toda la vida” al técnico Eduardo Coudet y además expresó su deseo de que siga al frente del equipo.

“A Coudet le vamos a estar agradecidos durante toda la vida y lo bueno para Racing sería que siguiera”, declaró el lateral derecho en la conferencia de prensa que compartió con Augusto Solari.

“Somos un equipo muy noble con el cuerpo técnico, por eso trabajamos al máximo y una de las virtudes fue no bajar los brazos ni siquiera en los entrenamientos”, agregó el futbolista surgido de Tiro Federal.

Pillud, de 32 años, además mencionó a la goleada a favor por 3 a 1 ante Independiente, por la vigésima jornada del presente torneo como, como un “punto de inflexión” de cara a la final del certamen.

“El clásico fue un punto de inflexión. Veníamos peleando mano a mano con Defensa y necesitábamos ganar”, opinó.

Pillud también se refirió a Defensa y Justicia, equipo que disputó el título con Racing hasta la fecha pasada.

“Defensa y Justicia hizo un gran trabajo y hay que destacarlo. Se suele hablar solo del primero pero eso no está bien”, dijo Pillud.

Por último, catalogó como “una satisfacción enorme” el hecho de haber conseguido dos estrellas con Racing Club.

“Lograr dos títulos con este club es una satisfacción enorme. Siempre estuve muy comprometido aunque no haya jugado tanto”, comentó.