Coudet: “Centurión es parte del campeonato”

Luego de aprovechar los dos días libres que tuvo junto al plantel, el entrenador de Racing, Eduardo Coudet, habló sobre su continuidad en la institución y ratificó que Ricardo Centurión, marginado por un acto de indisciplina después de un partido ante River, es “parte del campeonato”.

“Él tuvo un acto de indisciplina y tuve que tomar una determinación. Eso no quita que no sea parte de esto y que yo tenga un cariño hacia él”, graficó.

Consultado por la renovación de contrato que vence en junio, sostuvo que “no hay que mirar más allá del presente” y reconoció ciertos chispazos con Diego Milito, director deportivo de la institución.

“No hubo cortocircuitos, pero sí discusiones. Y seguro habrá más. Es sentarnos a hablar y opinar, pero no agarrarnos a piñas. Es un tipo extraordinario y fiel, como yo. Nos podemos enojar y hasta a veces de más. No se puede coincidir en todo. Cada vez se desempeña mejor y le hace muy bien a Racing”, cerró.