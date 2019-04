Luciano y Kevin dan pelea por un lugar en el podio

La cuarta etapa del Abu Dhabi Desert Challenge, primera fecha del Mundial de Rally Cross Country, tuvo nuevamente a los hermanos Kevin (Honda Team) y Luciano Benavides (KTM Racing) peleando los primeros puestos. Ambos están clasificados entre los cinco mejores de la general y tendrán hoy los últimos kilómetros con el mismo objetivo: llegar al podio.

La de ayer fue una etapa especial desde lo emocional y dura en lo físico. Fue el segmento de mayor kilometraje sumando la especial y los dos tramos de enlace, pero ante la dureza del desierto de Liwa hubo tiempo para que ambos se divirtieran. Así lo expresaron ambos en sus cuentas oficiales de Twitter.

“Terminé la cuarta etapa divirtiéndome con mi hermano @LBenavides (Luciano Benavides) que me alcanzó desde atrás y tiramos juntos hasta alcanzar al que largó primero”, señaló Kevin, mientras que Luciano utilizó las mismas palabras pero en su publicación se refirió a su hermano.

Luciano está mejor posicionado en la lucha por integrar el podio de la primera fecha del Mundial. De lograrlo sería el primero en su corta carrera dentro de los rallies cross country. Ayer terminó cuarto y bajó una posición en la general ya que del segundo puesto cayó al tercero teniendo solo por delante al chileno José Cornejo (segundo) y al británico Sam Sunderland (primero).

Por su parte, Kevin finalizó sexto y mantiene la cuarta colocación en la general. El salteño arrastra problemas físicos producto de un golpe que sufrió en la etapa del pasado lunes, pero a pesar de eso sigue en competencia buscando sumar importantes puntos para el campeonato.

“Ha sido una etapa dura, exigente físicamente. Salía en segunda posición, así que sabía que era normal perder algo de tiempo. Fui tranquilo hasta el kilómetro 100, que me alcanzó mi hermano y luego fuimos juntos tirando con otros pilotos, a diferencia de otras etapas en las que he ido bastante solo. Fue una bonita etapa que creo que fue buena para mí. Seguimos en la línea que habíamos programado”, señaló el salteño tras completar los 286 kilómetros de velocidad.

La etapa de ayer la ganó el chileno Cornejo (Honda Team), aprovechando su situación de salida para recuperar tiempo sobre sus rivales. El trasandino recuperó la segunda posición de la general y está a solo 18 segundos del líder Sunderland (KTM Racing).

Su compañero Joan Barreda, con quién llegó al final de la especial, volvió a terminar segundo a pesar de su lesión en la pierna

Hoy se disputará la jornada final del Abu Dhabi Desert Challenge. La quinta etapa, en la que los pilotos regresarán al circuito de Yas Marina, tendrá un total de 214,5 kilómetros de especial de un total de unos 350 kilómetros.

Las posiciones

Etapa 4

Pos. Piloto Marca Tiempo

1º J. Cornejo Honda 3h 53m 46

2º J. Barreda Honda a 3m 01

3º A. Short Husqvarna a 3m 45

4º L. Benavides KTM a 4m 39

5º A. Mare KTM a 8m 03

6º K. Benavides Honda a 10m 38

7º S. Sunderland KTM a 12m 33

8º M. Meshari KTM a 12m 35

9º M. Ackerman Husqvarna a 14m 07

10º R. Blair Husqvarna a 19m 25

General

Pos. Piloto Marca Tiempo

1º S. Sunderland KTM 15h 06m 43

2º K. Cornejo Honda a 0m 18

3º L. Benavides KTM a 4m 54

4º K. Benavides Honda a 21m 16

5º A. Short Husqvarna a 35m 48

6º M. Ackerman Husqvarna a 59m 10

7º R. Blair Husqvarna a 1h 12

8º M. Meshari KTM a 1h 16

9º M. Al Balooshi KTM a 1h 25

10º D. McBride KTM a 3h 48