“Ya llevamos nueve años entregando mantitas en prácticamente todo el interior de la provincia”

Patricia Wierna, profesora y voluntaria de “Mantitas Salta”, una organización sin fines de lucro, dialogó con El Tribuno sobre el trabajo que hacen junto a más de 50 voluntarias que tejen mantitas para donarlas a los recién nacidos. Se trata de un grupo de mujeres solidarias que tejen mantitas para bebés carenciados de toda la provincia de Salta.

El grupo ya lleva nueve años y la iniciativa surgió cuando cinco señoras, conocidas y amigas se juntaron y decidieron tejer mantitas para los recién nacidos. Empezaron tejiendo y luego llevando a la maternidad y al hospital Materno Infantil. Esta iniciativa despertó el interés de más personas que se sumaron al grupo para colaborar.

En principio el grupo se llamaba “Salta teje y abriga” y las voluntarias se juntaban en sus casas para tejer los fines de semana.

“Hoy en día somos aproximadamente 50 voluntarias que tejemos y trabajamos para Mantitas y abarcamos todo el interior provincial, es más trabajamos mucho más con el interior que con Salta capital, porque aquí por suerte se reciben muchas donaciones, pero no tanto así en el interior, trabajamos prácticamente con todas las localidades”, afirmó Patricia.

Agregó que “la semana pasada mandamos 120 mantas para Joaquín V. González, ahora estamos esperando que vengan a buscar las mantas para El Quebrachal, El Galpón y Metán”.

Remarcó que la logística para la entrega de mantas es lo más difícil. “Hoy en día por suerte tenemos el gran apoyo de la empresa La Veloz del Norte que nos están haciendo los envíos gratuitos a los lugares donde ellos llegan. En este sentido estamos bien organizadas, porque no solamente es entregar, sino que hacemos primero un relevamiento para ver cuáles son las necesidades más urgentes, es por eso que estamos en permanente contacto con agentes sanitarios y enfermeros de cada una de las localidades. También tenemos voluntarias que se encargan de entregar las mantas”.

Recalcó que no tienen sede, pero si remarcó que la empresa Swiss Medical les presta su comedor una vez al mes donde las voluntarias se juntan y hacen su tradicional mateada, que en esta oportunidad será el próximo sábado 13.

“Ahí todas las voluntarias llevan su mantas para entregar. Este encuentro es un verdadero relax para todas nosotras, porque durante el encuentro nos relajamos e intercambiamos vivencias y también admiramos el trabajo de nuestras compañeras. Además contamos todo lo que hicimos durante el mes, ya sea la difusión que le dimos al grupo y las novedades para el otro mes, se cuentas cuántas mantas se entregaron y cuántas ingresaron, en fin si hay que tomar una decisión se lo hace durante el encuentro”.

Agregó: “Tenemos una buena difusión, por suerte, una de las chicas, por ejemplo, consiguió una entrevista en un programa del canal América TV, a partir de ahí comenzamos a recibir donaciones de Buenos Aires, es más una de nuestras voluntarias tiene una hermana que vive en Canadá y nos hizo una campaña en ese país y comenzamos a recibir donaciones desde allí, la verdad que la gente no solo, de Salta sino de todos lados son muy solidarios, pero soy realista porque estas no son cosas que pasan todos los días”.

Con respecto a los materiales, recalcó que “es lo que más falta y también por supuesto manos que ayuden y el material que nosotros recibimos es tela polar y lana fina o lana semigorda, pero es fundamental que no sea peluda para evitar que el bebé sufra alguna alergia, es por eso que la donación se hace más acotada, pero eso no quiere decir que no la recibamos porque se teje igual y se las destina a una fundación que se llama Los niños de San Juan, que son los que ayudan a los niños de la Puna”.

“Tenemos voluntarias muy trabajadoras, porque cuando hacemos la mateada, una vez al mes, hay señoras que llegan con 15 o 20 mantitas y para las que no pueden asistir al encuentro tenemos centros o casas donde pueden llevar sus trabajos. Pero ese día todas llevamos las mantas que tenemos y ahí mismo llevo una lista de localidades con las necesidades y armamos los bolsones con 50 a 80 mantitas, que luego son distribuidas a las personas que son las encargadas de entregarlas”.

“Nosotras no somos ni ONG ni Fundación, no generamos ningún tipo de dinero, pero lo que sí generamos es trabajo para conseguir las lanas armando campañas en los colegios, la Municipalidad y en los entes gubernamentales.

Hacemos campañas para que la gente nos done lanas o tela polar, pero en principio la premisa es vos traes la mantita, vos conseguis la lana; así empezó el grupo, donde cada cual pone su materia prima que en este caso es la lana”.

“Desde el 2009 hasta hoy ya hemos repartido más de 20.000 mantas, hemos crecido muchísimo, cada vez más gente nos llama para pedirnos las mantitas”.

“La idea es llegar a la mayor cantidad de lugares posibles y darle el abrigo al bebé que nació, el primer abrigo, que además se lo entrega con mucho amor, porque la mantita es algo que se hace con mucho cariño”.

Con respecto al grupo dijo: “Somos un equipo de trabajo limitado de 8 mujeres que nos encargamos de la logística. Yo me encargo de las entrevistas y los relevamientos telefónicos, otras se encargan de la comunicación por las redes sociales y otras que se encargan de la entrega de las mantitas.

No hay una cabeza visible, somos todas tirando para el mismo lado”.

Finalmente remarcó que reciben mantas de lana o polar de 70x70 cm, cuadraditos tejidos de 20x20 cm y lana fina o semigorda no peluda.

Patricia dejó los contactos telefónicos y de la redes sociales para todas aquellas personas que deseen sumarse al voluntariado y también para las donaciones.

Teléfonos: Patricia Wierna: 3875356448; Fernanda Bahl: 38753459956; Analía Maezo; 3874793555

En las redes sociales: https: //www.facebook.com/man titassalta/. https://insta gram.com/mantitas_salta. www.mantitassalta @gmail.com.