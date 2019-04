Dramático relato de una víctima de un celoso paranoico

La expareja del guía de montaña que comenzó a ser juzgado ayer en el primer juicio por jurados en la provincia de Mendoza, aseguró que el acusado solía ponerse "celoso y paranoico" y que el día del ataque, cuando estaba embarazada de sus mellizas y mientras la apuñalaba, le gritaba que iba a matarla junto a sus bebas porque "no eran de él". "Me dijo que me iba a matar, a mí y a las mellizas", relató entre lágrimas la ingeniera agrónoma Carolina Sessen (38), al recordar el día que fue atacada por Sebastián Petean Pocoví (34), con quien tenía un hijo y de quien estaba embarazada de cinco meses en mayo de 2018.

La declaración de Sessen fue la primera que escucharon los 12 jurados populares que juzgan a Petean por el intento de femicidio de la mujer y el homicidio agravado de dos policías a los que atropelló con su auto cuando huía. Para dar su testimonio, la víctima pidió que el acusado no estuviera presente en la sala, por lo que fue trasladado a una contigua, desde donde pudo escuchar el relato de su ex pareja.

Sessen contó que desde hacía tiempo que Petean "venía poniéndose celoso" y recordó que "cuando se ponía paranoico" le decía que las bebas que llevaba en su vientre "no eran de él". La mujer relató que la noche anterior al ataque habían asistido al festejo de cumpleaños de su abuela y que habían tenido una discusión porque él se había puesto celoso de un primo de su abuela, de 75 años. Señaló que al día siguiente, luego de un almuerzo familiar, le pidió a Petean que fuera a bañarse porque tenía olor alcohol y que al regresar volvió con cuchillo. Y detalló que cuando comenzó a apuñalarla en la zona del abdomen su perra se interpuso y la apuñaló en la cabeza. En ese momento, agregó, gritó pidiendo ayuda y se acercaron su abuela y su madre, a quienes Petean empujó y golpeó para escapar en su camioneta.

Tras narrar que unos vecinos la trasladaron al hospital y pasó cinco días en terapia intensiva, Sessen vio las fotografías de la cicatriz que quedó en su abdomen y que exhibió ante el jurado la fiscalía, momento en que no pudo contener el llanto. La ingeniera recordó que en el hospital la tuvieron que "abrir entera" para revisar "si el útero estaba bien" y si podía continuar con el embarazo de sus mellizas, que hoy tienen ocho meses.

Si bien al iniciarse el debate, el guía de montaña se mostró tranquilo, luego pasó gran parte de la audiencia lagrimeando. Antes de la declaración de la víctima, el jefe de fiscales, Fernando Guzzo, solicitó al jurado que declare culpable Petean por la tentativa de femicidio y por atropellar y matar a dos policías "deliberadamente" cuando huía de la escena del ataque.

Según la acusación, el guía de montaña, en su afán por huir, arremetió y embistió el inspector Jorge Cussi (32) y el auxiliar primero Daniel Ríos (40), quienes murieron en el acto por desmembramiento. "Petean quiso matar a su mujer y esto no ocurrió por circunstancias ajenas a su voluntad", aseguró Guzzo en el adelanto se su alegato, tras detallar que la víctima sufrió una puñalada en el codo izquierdo y dos puntazos sobre el ombligo.

Finalmente, el fiscal solicitó que también se declare al acusado culpable por la tentativa de homicidio agravada de otros tres policías que quisieron detener a Petean durante su huida por la ruta 82, camino a la localidad de Cacheuta, Luján de Cuyo.