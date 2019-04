"Denuncié a Aguilera ante Blanchoud"

Mario Cuenca, intendente de Campo Santo, fue llamado a declarar en la causa contra el sacerdote José Aguilera.

El requerimiento judicial se debe a que el jefe comunal aseguró públicamente que la noticia de denuncias de abuso sexual contra el sacerdote no "sorprendían a nadie". En conversación con este medio fue más allá y apuntó contra una exautoridad eclesiástica, el tercer arzobispo de Salta, Moisés Julio Blanchoud, quien encabezó la Iglesia local desde 1984 a 1999. Según Cuenca, cuando Aguilera estaba a cargo de la parroquia del pueblo no tenían buena relación. El conflicto llegó a su punto álgido cuando el cura en plena misa lo habría acusado de "inmoral". "Me molestó que hable de moral porque él era el primer inmoral del pueblo", se defendió Cuenca. Enterado de la acusación, en conferencia de prensa el intendente acusó que Aguilera era "homosexual". "Ahí me manda a hablar Blanchoud, y no me dejaba hablar hasta que le insistí y me dijo: "Qué me va a decir intendente', y le dije que Aguilera era homosexual, pegó un salto en la silla. Me preguntó si había abusado de mí y le dije que no. Qué iba a abusar de mí si soy negro y viejo, a él le gustaban los pendejos rubios de ojos celestes", lanzó el intendente, en la misma línea que otros denunciantes. La respuesta de Blanchoud fue que "esto se termine acá". "No denuncié abusos porque yo no tenía la seguridad de que había abusado, más allá de los comentarios que había. Hablé de su sexualidad porque eso sí me constaba, chicos contaban que habían estado con él", cerró.