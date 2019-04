Dieron negativos unos análisis por presunta meningitis

El pasado viernes, desde el hospital Joaquín Castellanos de la ciudad de Güemes confirmaron los resultados negativos de los análisis realizados a un niño de 8 años por un posible caso de meningitis.

El hecho se conoció a principios de la semana anterior, causando una gran alarma entre los padres de los alumnos de la escuela Gómez Roca, institución a la asiste el niño afectado.

“Los padres se llegaron hasta la escuela porque alguien los convocó por medio de las redes sociales, nosotros consideramos que sí era necesario informar de lo que estaba pasando, pero no de la manera en que lo hicieron algunas personas. El pasado viernes 22 fue internado nuestro alumno y yo me mantuve en constante comunicación con los padres, en ningún momento dijeron que se trataba de un caso de meningitis, el paciente presentaba un cuadro febril y se le realizaron todos los análisis, debíamos esperar por los resultados”, expresó Analía Reynaga, directora de la escuela.

Los padres se autoconvocaron en la escuela solicitando la suspensión de clases para la fumigación de todos los grados. “No soy yo la que puede suspender las clases, además, desde el hospital no aconsejaban esa medida por considerarla innecesaria”, especificó la docente.

A pesar de las explicaciones brindadas tanto desde la escuela como desde el hospital, los padres seguían siendo alertados por las redes sociales y los grupos de whatsapp sobre un caso de meningitis “que tanto la escuela como el hospital pretendían esconder”, decían los padres.

La situación llegó a un punto tal que los padres exigían la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y de Salud Pública.

Resultado negativo

El pasado viernes 29 el doctor Javier Montiel, quien atendió al niño desde un principio y acompañó la evolución de la enfermedad, anunció que los resultados de los análisis clínicos dieron negativos para meningitis.

“Podemos confirmar que los análisis dieron negativo. Sin embargo, el niño continuó con fiebre hasta el pasado jueves y no se tiene la certeza de qué enfermedad se trata. Pero hoy (viernes) ya mostró una gran mejoría. Nuestro primer diagnóstico fue síndrome de meningitis porque el paciente mostraba síntomas compatibles con esa enfermedad. Pero se debía confirmar y eso no ocurrió”, dijo.

“Creo que las redes sociales funcionaron en forma negativa, causando una alarma innecesaria y a nosotros, muchos problemas”, manifestó el médico.

Durante el año anterior se registraron seis casos de meningitis, cantidad que se encuentra dentro de lo esperado y en ninguno de ellos se hizo necesaria la suspensión de clases. “Todos fueron virales y es necesario que las familias sepan que no solo pueden contraer la enfermedad en la escuela. También puede ser en su barrio, en su casa, en un club o en una academia. Lo único que se recomienda como profilaxis es la higiene, el lavado de manos especialmente”, finalizó Montiel.