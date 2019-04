Tres alternativas van por el decanato en la Facultad de Humanidades en la UNSa

El próximo miércoles 17, la Universidad Nacional de Salta renovará sus autoridades de rector, vicerrector, representantes de los estamentos de profesores, auxiliares de la docencia, personal de apoyo universitario (PAU), estudiantes y graduados ante el Consejo Superior.

A su vez, las seis facultades (Económicas, Exactas, Humanidades, Ingeniería, Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud) elegirán decanos y vicedecanos. Las sedes de Orán, Tartagal y Rosario de la Frontera renovarán directores, al igual que el Instituto de Educación Media (IEM) de la capital salteña y el de Tartagal.

Ayer por la tarde se oficializaron las listas en la universidad. Desde la Junta Electoral de la Facultad de Humanidades, Ariel Herrera le confirmó a El Tribuno que ya están en carrera por el decanato tres candidatos: Alejandro Ruidrejo, Rubén Correa y Catalina Buliubasich. También hay tres alternativas en cada uno de los estamentos de profesores, auxiliares, graduados, estudiantes y PAU.

Precisó que el padrón de Humanidades tiene 1.816 votantes habilitados: 1.167 alumnos, 30 personal PAU, 71 profesores, 102 auxiliares y 446 graduados para los que se instalarán 10 mesas. Los comicios se realizarán con el voto de papel, el 17 de 8 a 19, según el cronograma electoral.

Herrera recordó que para poder sufragar los estudiantes deben tener dos materias aprobadas en 2018, haber ingresado después del 2011 o tener el 40 por ciento de la carrera aprobada. En todos los demás estamentos es necesario estar incluidos en el padrón respectivo.

El sistema lectoral para decano y vice es por votación directa y ponderada. Para los cuerpos colegiados es por el sistema de representación dont.

Este medio dialogó con los tres candidatos a decano, quienes compartieron sus propuestas y visión.

Ruidrejo- Cruz: Integración regional

Alejandro Ruidrejo y Paula Cruz conforman la lista oficial en Humanidades que aspira al decanato y vice. Ruidrejo es actualmente el decano de la facultad y va por la reelección. Forma parte de la UNSa desde el 96, es docente de la carrera de Filosofía y estos tres años fueron su primera experiencia en la gestión.

Entre sus principales logros le mencionó a El Tribuno tres grandes ejes: la regionalización académica, el derecho a la educación superior y las relaciones con la comunidad. Ni bien asumido en 2016 creó la Red de Facultades de Humanidades del Norte Grande Argentino que ahora apuesta a fortalecer. Luego, en 2018, llevó adelante un congreso por el centenario de la reforma universitaria de 1918 en el que se discutió el sentido de la educación superior.

¿Por qué quiere seguir siendo decano? Creo que la tarea que hemos iniciado es una tarea que no se ha acabado y tampoco se acaba en una gestión más, pero que de algún modo nuestro equipo de gestión tiene compromiso en una serie de procesos que necesitan ser culminados.

Insistió con la “integración regional” y en mirar a las facultades vecinas en una relación más horizontal y de mayor cooperación académica. “Queremos seguir con la movilidad estudiantil, docente y de apoyo universitario en la región. Integrar planes de estudio, que haya ciertas convergencias en los planes de las carreras afines en la región que permitan que las equivalencias de materias se den de un modo más ágil”, destacó.

Ruidrejo propone profundizar el trabajo en programas de relación con la comunidad y en contextos de encierro. Impulsa el programa denominado SER PARTE destinado a estudiantes que trabajan, con hijos o familiares a cargo o personas con discapacidad que no pueden cursar las materias y necesitan un trayecto extraordinario.



Correa- Manenti: Secretaría de extensión

La dupla Rubén Correa y Alejandro Manenti aspira a dirigir la Facultad de Humanidades en los próximos tres años. Correa le contó a El Tribuno que este año cumple 40 años en la universidad. Fue presidente del Centro de Estudiantes después de la dictadura militar, secretario de extensión universitaria hace unos años y secretario general de la UNSa, cargo que ocupa hoy. Su largo recorrido académico - político es su carta de presentación.

Consultado sobre por qué quiere ser decano respondió: “La experiencia que me dio la gestión, en especial la secretaría general, me permitió tener una visión general de la universidad, pero también pude observar la situación particular de Humanidades y tengo la sensación, compartida con todo un equipo de docentes, graduados y estudiantes, de que la facultad hace algún tiempo ha perdido una dirección política- académica, es decir, un rumbo”.

Dijo además que la facultad no supo defender los cargos, que de 263 cargos creados y otros 150 más de programas especiales, Humanidades solo logró 11 (9 JTP simple y 2 auxiliares simples). Cuestionó la omisión en los registros de 1.700.000 pesos del presupuesto de la facultad, que es 5.040.000 pesos. Correa destacó que el espacio que integra está conformado por gente que se identifica con distintas tradiciones políticas, como Manenti que proviene del socialismo, él del radicalismo, consejeros docentes del peronismo y otros de la tradición marxista más dura. “Lo que nos une a todos es luchar por la educación pública, gratuita, sin restricciones, con libertad de cátedra, extensión al medio y ahí nuestro énfasis de generar una secretaría de extensión y vinculación a la sociedad, que es la que está financiando la educación pública”, señaló el candidato que propone que lo administrativo quede subordinado a lo académico.

Buliubasich- Vázquez: De puertas abiertas

Catalina Buliubasich y Mercedes Vázquez anhelan ser las próximas decana y vicedecana de Humanidades, respectivamente, a través de la lista Participación y Construcción Colectiva (PCC). En diálogo con este diario, Buliubasich, que en 2016 había sido candidata a rectora, dijo antes que nada que su espacio apoya la fórmula de Mónica Moya y Cecilia Gramajo de la lista Martínez Borelli en carrera por el rectorado y vice.

La docente e investigadora está en la UNSa desde que era estudiante de Antropología, siempre tuvo una participación muy activa en la política universitaria, integró consejos y durante 2001-2007 fue decana de la Facultad de Humanidades. Confía en esa experiencia y trayectoria.

Destacó que durante sus dos gestiones se creó la carrera de Comunicaciones Sociales y se construyó el edificio propio de la facultad, que hasta entonces compartía con Económicas.

¿Por qué quiere volver a ser decana? Ante la consulta, la candidata dijo: “En realidad me han pedido volver. Hay un recambio generacional, yo creo que estamos en un punto de inflexión, se avizora una crisis de recorte muy profunda para las universidades y la experiencia que tuve, más la confianza de los jóvenes, me han llevado a aceptar. Quiero decir que es el claustro de auxiliares, es decir, de profesores jóvenes los que me acompañan en esta etapa”.

Con una visión progresista, Buliubasich junto con Vázquez apuntan a una “facultad de puertas abiertas” que solo a través del “contacto y el diálogo se puede llevar adelante una gestión compleja”.

Apuntan a democratizar las relaciones en la universidad, que exista una escala (salarial) más equilibrada, que cada consejero represente a su claustro y no al grupo que apoyó en las elecciones. Bregan por la universidad pública y gratuita y que se modifique el reglamento electoral.