La trampa de comprar en envases chicos: las familias pagan hasta casi un 60% más

La sugerencia es estar atento a los precios por kilo o litro de los artículos. "A las familias, no les alcanza para comprar en paquetes más grandes, y son perjudicadas doblemente", dice Polino.

Muchas familias, en medio de la fuerte pérdida de poder adquisitivo, no tienen más opción que comprar alimentos y demás productos -como bebidas, limpieza e higiene personal- en envases más pequeños.

Parece una solución para enfrentar la crisis pero se trata de una trampa: los envases más pequeños pueden ser -en algunos casos- hasta casi un 60% más caro que su equivalente en tamaño grande. Para que se entienda: el café instantáneo, por kilo, cuesta $ 1.710 en un frasco de 50 gramos y $ 1088 en un envase de 170 gramos.

La mayoría de los productos de primera necesidad, en este sentido, se encarecen hasta un 15%; aunque en algunos casos la brecha de precios puede ser de casi el 50%, tal es el caso del café, aceite, gaseosas, manteca, detergente y crema de dientes, de acuerdo a un relevamiento realizado en distintos supermercados durante los últimos días de marzo y publicado por Ambito Financiero.

El titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, destacó a este medio que “hay un doble perjuicio para las familias: compran envases más chicos para gastar menos pero, en realidad, están pagando más por litro o kilo”.

“El tamaño del envase (en relación al packaging) puede tener una incidencia en esa brecha debido a los costos fijos; sin embargo, también existe cierta especulación a la hora de establecer una diferencia de precios demasiado amplia”, indicó.

Añadió que “en un período de crisis, el consumidor no evalúa la diferencia de precios por kilo, en cada tamaño de envase, sino que compra lo que puede con el dinero que tiene disponible. La sugerencia es comprar no sólo la calidad sino la cantidad”.



El costo del envase

Según estimaciones, menos del 10% del precio del producto corresponde al costo del envase, aunque depende del tipo de artículo. En este sentido, Jorge Acevedo, gerente general del Instituto Argentino del Envase (IAE), comentó que “en un perfume, corresponde al 80% del precio final; mientras que en el arroz, es ínfima su incidencia”.



A modo de referencia, el precio una botella de 500 cc de agua mineral cuesta un 200% por litro tomando como base el tamaño más grande. “Puede haber costos fijos (proceso de envasado, etiquetado, logística y la tapa, entre otras), que son exactamente los mismos para todos los envases”, detalló.

Mientras esta diferencia se mantiene en las góndolas, las compañías líderes intentan en este contexto de crisis económica evitar que los consumidores emigren a otras marcas más económicas promocionando sus envases más chicos.

“Están incentivando la compra de productos en envases pequeños a partir de distintas promociones, de manera de mantener la fidelidad de los clientes, en medio de la caída de ventas en envases más grandes”, destacó el Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.

Fuente: Ambito Financiero