El conmovedor pedido de una familia con el cartero que le daba croquetas a su perra

Fernando Barbosa es un cartero de Texas que suele llevar siempre en su bolso varias croquetas para familiarizarse con los perros de las familias que visita y así facilitar su ruta de reparto.

Por esta costumbre, se hizo conocido entre las familias que reciben la correspondencia de él y los mismos perros lo esperan ansioso porque saben que van a recibir un premio por parte del cartero.

Así fue que conoció a Gretchen, una ovejera alemán de la cual se había hecho amigo pero hace unos días murió.

Los dueños de la perra recibieron al cartero al día siguiente de la muerte de su mascota con un paquete de croquetas y una nota que decía: "Gretchen falleció ayer. Me pidió que te preguntara si compartirías las golosinas que no podrá terminar con los otros perros en tu ruta. Siempre disfrutó verte llegar a la puerta y siempre estuvo feliz de conseguir un bocadillo de usted. Gracias ".

My dad is a mailman and he likes to give dogs on his route treats. Today he told us one of the dogs on his route passed away and his owners gave him this bag of treats with this note 😭 pic.twitter.com/JA46PU60a4

Este mensaje fue viralizado por la hija de Fernando en Twitter y rápidamente se volvió viral, con varios mensajes positivos para el cartero por el gesto que tiene para los perros.

Barbosa le había mandado un mensaje a su hija con la foto de lo que había recibido y manifestó: "Aww, me acabo de enterar que una de mis amigas murió ayer. Gretchen era una ovejera alemán grande, pero era un osito de peluche".

También uno de los dueños de Gretchen posteó en Twitter un video donde se ve como la mascota esperaba al cartero en la puerta de casa.

My wife and I were told about Gretchen’s letter to Fernando being on Twitter. I can’t begin to tell y’all how much it has meant to us seeing how much love and support y’all have shown our girl. She was the absolute best. This is a short video of her seeing her mailman. pic.twitter.com/uK9Y2BtKtO